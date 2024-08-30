Мужчина ползал по потолку в ТРК на Фучика и проломил дыру в ресторан

Сотрудники Росгвардии задержали во Фрунзенском районе Петербурга мужчину, который, словно герой блокбастера, ползал среди коммуникаций по потолку в торговом комплексе. Потолочное покрытие, однако, такой тяжести не выдержало.

Около часа ночи 29 августа сотрудники отдела вневедомственной охраны Фрунзенского района получили информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе на улице Фучика. Приехав на место, они задержали 39-летнего мужчину, который проник в ТРК и, повредив потолочное покрытие, проник в ресторан быстрого питания, сообщает 30 августа пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.