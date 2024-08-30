Мужчина ползал по потолку в ТРК на Фучика и проломил дыру в ресторан

Сотрудники Росгвардии задержали во Фрунзенском районе Петербурга мужчину, который, словно герой блокбастера, ползал среди коммуникаций по потолку в торговом комплексе. Потолочное покрытие, однако, такой тяжести не выдержало.
Около часа ночи 29 августа сотрудники отдела вневедомственной охраны Фрунзенского района получили информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе на улице Фучика. Приехав на место, они задержали 39-летнего мужчину, который проник в ТРК и, повредив потолочное покрытие, проник в ресторан быстрого питания, сообщает 30 августа пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Оказалось, что мужчина зашел в торговый комплекс ночью через служебный вход. Он смог незамеченным проникнуть в техническое пространство под потолком, где проходят вентиляция и различные коммуникации, и передвигался по нему. Однако когда мужчина находился над рестораном, потолочное покрытие не выдержало его веса. Спустившегося с потолка злоумышленника по камерам наблюдения заметил охранник и нажал тревожную кнопку.
Объяснить, зачем проник в ТРК, мужчина не смог. При проверке выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. Задержанного доставили в отдел полиции.