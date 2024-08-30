Тариф на тепло в Петербурге может вырасти с июля на 100 рублей за гигакалорию. Жилком просит дополнительно 7 млрд

В Петербурге тариф на тепло во втором полугодии 2025 года может составить 2 200,07 рублей за гигакалорию. Сейчас он равен 2 111,40. Цифры указаны в докладе жилищного комитета, который он представил 30 августа на нулевых чтениях бюджета 2025 года.

Стоимость тепла не менялась с 2023 года, при этом жители платят за отопление по льготным тарифам, а выпадающие доходы теплоснабжающим организациям компенсирует бюджет. В 2024 году на эту субсидию заложено 24,1 млрд рублей. В базовом варианте бюджета 2025 года значатся 25,3 млрд, комитет дополнительно запрашивает 7,8 млрд.

В 2024 году Смольный принял решение не повышать с июля тариф на тепло, воду и вывоз мусора для населения, что потребует дополнительных расходов бюджета. Обычно цены на коммунальные ресурсы увеличивают летом, однако губернатор выступил против заявлений о том, на сколько они вырастут в 2025 году, назвав это «непроработанным мнением».