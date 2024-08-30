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Город Тариф на тепло в Петербурге может вырасти с июля на 100 рублей за гигакалорию. Жилком просит дополнительно 7 млрд

Тариф на тепло в Петербурге может вырасти с июля на 100 рублей за гигакалорию. Жилком просит дополнительно 7 млрд

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7 комментариев

В Петербурге тариф на тепло во втором полугодии 2025 года может составить 2 200,07 рублей за гигакалорию. Сейчас он равен 2 111,40. Цифры указаны в докладе жилищного комитета, который он представил 30 августа на нулевых чтениях бюджета 2025 года.

Стоимость тепла не менялась с 2023 года, при этом жители платят за отопление по льготным тарифам, а выпадающие доходы теплоснабжающим организациям компенсирует бюджет. В 2024 году на эту субсидию заложено 24,1 млрд рублей. В базовом варианте бюджета 2025 года значатся 25,3 млрд, комитет дополнительно запрашивает 7,8 млрд.

В 2024 году Смольный принял решение не повышать с июля тариф на тепло, воду и вывоз мусора для населения, что потребует дополнительных расходов бюджета. Обычно цены на коммунальные ресурсы увеличивают летом, однако губернатор выступил против заявлений о том, на сколько они вырастут в 2025 году, назвав это «непроработанным мнением».

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Комментарии
7
Komisar8488
30 августа 2024, 15:14
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ProstoZloy
30 августа 2024, 15:30
" жители платят за отопление по льготным тарифам, а выпадающие доходы теплоснабжающим организациям компенсирует бюджет." А в бюджете откуда деньги берутся? Не из карманов тех же жителей?
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