Пострадавшей от рук мужчины в ТЦ на Морской набережной оказалась дочь бывшей жены Аршавина

Девочка, которую возле «Перекрестка» на Морской набережной душил и пинал 59-летний мужчина, оказалась дочерью предпринимателя Алексея Казьмина и его бывшей жены Алисы, которая несколько лет была в браке с экс-футболистом Андреем Аршавиным. В разговоре с «Фонтанкой» мать пострадавшей рассказала подробности произошедшего.
«Фонтанка.ру»
«Шли по торговому центру, шумно себя вели — это дети, на замечание быть потише особо не отреагировали, тем самым вызвали неадекватную реакцию со стороны мужчины — рассказала Алиса Казьмина. — Потом он не просто поднял руку, он погнался за ней, поймал за волосы и руками схватил за шею и душил ее».
Женщина призналась, что не хочет, чтобы подобный эпизод в будущем повторился с кем-нибудь другим. «А если в следующий раз нож?» — сетует Казьмина. Она подчеркнула, что будет писать заявление в полицию, сегодня к ним с дочерью должен прийти инспектор по делам несовершеннолетних.