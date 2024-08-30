    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.45eur101.77

    Пострадавшей от рук мужчины в ТЦ на Морской набережной оказалась дочь бывшей жены Аршавина

    12830
    25 комментариев

    Девочка, которую возле «Перекрестка» на Морской набережной душил и пинал 59-летний мужчина, оказалась дочерью предпринимателя Алексея Казьмина и его бывшей жены Алисы, которая несколько лет была в браке с экс-футболистом Андреем Аршавиным. В разговоре с «Фонтанкой» мать пострадавшей рассказала подробности произошедшего.

    «Фонтанка.ру»

    «Шли по торговому центру, шумно себя вели — это дети, на замечание быть потише особо не отреагировали, тем самым вызвали неадекватную реакцию со стороны мужчины — рассказала Алиса Казьмина. — Потом он не просто поднял руку, он погнался за ней, поймал за волосы и руками схватил за шею и душил ее».

    Женщина призналась, что не хочет, чтобы подобный эпизод в будущем повторился с кем-нибудь другим. «А если в следующий раз нож?» — сетует Казьмина. Она подчеркнула, что будет писать заявление в полицию, сегодня к ним с дочерью должен прийти инспектор по делам несовершеннолетних.

    Как писала «Фонтанка», конфликт между мужчиной и школьницами в магазине на Васильевском острове произошел прошлым вечером. Полицию вызвали другие посетители ТЦ, нападавший был задержан.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алиса КазьминаАндрей АршавинНападениеКонфликт
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close