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    Пинки на глазах у покупателей. «Воспитание» школьницы в магазине попало на видео

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    Конфликт между мужчиной и школьницами в магазине на Морской набережной попал на камеры видеонаблюдения. Нескольким девочкам удалось убежать, но одна стала жертвой агрессии. Кадры произошедшего оказались в распоряжении «Фонтанки» 30 августа.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент с участием 59-летнего прохожего и подростков случился накануне в «Перекрестке». На записи видно, как девочки убегают от мужчины, две прячутся в помещении, а третью он успевает остановить. Не по своей воле подростка уводят к выходу, после чего виден пинок.

    Как ранее писала «Фонтанка», петербуржцу не понравилось баловство девочек. Он сделал замечание и получил дерзкий ответ. В результате, как рассказали очевидцы, одну из школьниц он душил, толкал и пинал.

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