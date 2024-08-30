Пинки на глазах у покупателей. «Воспитание» школьницы в магазине попало на видео

Конфликт между мужчиной и школьницами в магазине на Морской набережной попал на камеры видеонаблюдения. Нескольким девочкам удалось убежать, но одна стала жертвой агрессии. Кадры произошедшего оказались в распоряжении «Фонтанки» 30 августа.
«Фонтанка.ру»
Инцидент с участием 59-летнего прохожего и подростков случился накануне в «Перекрестке». На записи видно, как девочки убегают от мужчины, две прячутся в помещении, а третью он успевает остановить. Не по своей воле подростка уводят к выходу, после чего виден пинок.
Как ранее писала «Фонтанка», петербуржцу не понравилось баловство девочек. Он сделал замечание и получил дерзкий ответ. В результате, как рассказали очевидцы, одну из школьниц он душил, толкал и пинал.