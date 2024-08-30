В компании основательницы премии WheretoEat Ирины Тиусониной введено наблюдение по иску отеля Wawelberg

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 29 августа вынес определение о введении процедуры наблюдения в ООО «Ресто-бюро».

Тяжба пятизвездочного отеля Wawelberg на Невском проспекте против своего бывшего подрядчика ООО «Ресто-бюро» привела к введению процедуры наблюдения (первая стадия банкротства) против компании. Ее единственный владелец Ирина Тиусонина, известный ресторанный продюсер и основатель престижной отраслевой премии Wheretoeat, обещает оспорить это решение суда.

Спор между отелем и «Ресто-бюро» начался из-за барной стойки. Она была частью интерьера ресторана Minerals в лобби отеля Wawelberg и была смонтирована в 2021 году подрядчиком в рамках общего контракта на создание дизайна заведения. Общая сумма заказа составила 6,5 млн рублей.



Однако после того, как работы заказчиком были приняты, а отель уже начал принимать гостей, были выявлены скрытые дефекты в одном из ключевых элементов — барной стойке с художественной светодиодной подсветкой. После того, как часть светодиодов перегорела, оказалось, что для их замены требуется полный демонтаж стойки, и это делало эксплуатацию конструкции крайне неудобной.



Как ранее писала «Фонтанка», когда это выяснилось, отель заморозил оставшиеся платежи по договору, и последние 600 тысяч рублей за свои услуги «Ресто-Бюро» взыскало с отеля (ведь все акты тот подрядчику подписал в момент запуска ресторана). Однако пока это единственный в данном конфликте суд, выигранный фирмой Ирины Тиусониной.



Со своей стороны, отель Wawelberg подал иск к «Ресто-Бюро» о взыскании всей выплаченной ей по договору суммы — 5,15 млн рублей. И в конце 2023 года выиграл этот спор во всех трех инстанциях, после чего в начале 2024 года подал иск о банкротстве «Ресто-Бюро». Суд несколько раз по просьбе ответчицы откладывал заседание, так что «нулевая» стадия банкротства затянулась до августа 2024 года. На последнем заседании — в начале июля — юристы «Ресто-Бюро» принесли в суд проект мирового соглашения, в котором компания признавала за собой долг, но предлагала зачесть его частично за свои встречные требования. Однако заинтересовать отельеров этим предложением не удалось, и в среду 28 августа суд все-таки принял определение о введении процедуры наблюдения.



Кроме того, в судах разных инстанций сейчас рассматриваются другие иски отеля к «Ресто-Бюро»: на 2,5 млн рублей неустойки за якобы неурегулированные вопросы интеллектуальной собственности на дизайн-проект ресторана, а также 5 млн рублей, выплаченные подрядчику за сам дизайн-проект (в итоге, говорят в отеле, пришлось заплатить 3,5 млн рублей самому дизайнеру, чтобы снять его претензии по оплате, и теперь вопросы к посреднику — «Ресто-Бюро»).



Суть процедуры наблюдения, если говорить простыми словами, — это сделать более контролируемыми расходы компании-банкрота, чтобы предотвратить вывод активов. Впрочем, уже сейчас понятно, что особо ценного имущества у юрлица нет. Да и сама Ирина Тиусонина не скрывает, что основные надежды возлагает на встречные требования к отелю и требование неустоек уже со своих подрядчиков.



«Процедура наблюдения введена в отношении компании «Ресто-Бюро», а не в отношении лично меня, соответственно, не несет рисков для иных компаний, премии, моих контрагентов. Формально непогашение задолженности послужило основанием для введения наблюдения, несмотря на тот факт, что в Арбитражном суде рассматривается как иск «Ресто-Бюро» к отелю на сопоставимую сумму, так и к изготовителю кристаллов, дизайнеру и авторскому надзору, что свидетельствует об отсутствии состояния банкротства, потому что дебиторская задолженность — один из активов ООО «Ресто-Бюро», — прокомментировала ситуацию по просьбе «Фонтанки» сама Ирина Тиусонина. — Кстати, напомню, что наблюдение в отношении ООО — процедура, предшествующая банкротству, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов».



Юристы отеля Wawelberg в ответ на слова Ирины Тиусониной отметили «Фонтанке», что назначенный судом арбитражный управляющий разберется, какие активы есть у должника, после чего, если их не хватит, отель будет поднимать вопрос о привлечении самой Ирины Тиусониной — как единственного собственника и генерального директора компании-банкрота — к субсидиарной ответственности.

