К фирме владелицы «русского Michelin», премии Wheretoeat подан иск о банкротстве из-за тяжбы с отелем Wawelberg

Фото: автор: Дмитрий Цыренковщиков Поделиться Поделиться





Компания «Ресто-Бюро» ресторанного продюсера и учредителя премии WhereToEat Ирины Тиусониной получила банкротный иск от пятизвездочного отеля Wawelberg на Невском проспекте в Петербурге. Рассмотрение дела начнется в мае, перед этим стороны обменялись исками на крупные суммы.



Ирина Тиусонина, помимо самой премии, занимается ресторанным консалтингом, подсказывая известным и не очень рестораторам, как им стать лучше всех.

Отель Wawelberg открылся в 2021 году после 10-летней реконструкции здания бывшего торгового дома Вавельберга на Невском проспекте, 7–9. В реконструкцию было вложено более 6 млрд рублей. На фоне этих цифр суммы претензий к Тиусониной не очень впечатляют, однако для нее самой и ее небольшого медийного бизнеса могут оказаться критичными.



Сумма, которая стала основой для заявления о банкротстве ООО «Ресто-бюро», — 5,15 млн рублей, взысканные ООО «Отель Вавельберг» уже в трех инстанциях арбитражного суда за некачественную барную стойку. В судах рассматриваются и другие иски: например, на 2,5 млн неустойки за якобы неурегулированные вопросы интеллектуальной собственности на дизайн-проект. Ну а, как сообщили «Фонтанке» юристы «Вавельберга», на подходе новые претензии: убытки за вынужденный ремонт и простой ресторана.



«У самого «Ресто-Бюро», очевидно, брать особо нечего (по данным СПАРК, выручка компании в 2023 году составила всего 6 млн рублей и год был убыточным. — Прим. ред.), это консалтинговое ООО без имущества. Поэтому, скорее всего, придется привлекать к субсидиарной ответственности по долгам саму Ирину Тиусонину и обращать взыскание на другие ее активы. И, конечно, в расчет берутся и права на доменное имя wheretoeat.ru, и права на товарный знак Wheretoeat», — говорят юристы.

«Наличие убытка по одному году, при наличии длительной истории существования компании и стабильного финансового состояния на протяжении нескольких лет, не свидетельствует об упадке компании, — парирует Ирина Тиусонина, которой товарный знак Wheretoeat принадлежит лично. — Это объясняется экономической ситуацией в целом, компания сейчас занимается развитием новых проектов».



По ее словам, взаимоотношения «Ресто-Бюро» с отелем не имеют никакого влияния на премию Wheretoeat, а деятельность этой компании никаким образом (ни финансово, ни юридически) не связана с деятельностью премии. «Проекты премии успешно развиваются, их финансовое положение устойчиво, и судебные тяжбы ее генерального продюсера никаким образом не могут повлиять на ее положение. У «Ресто-Бюро» нет убытка от проводимой деятельности. Убыток связан с блокировкой счетов, остановкой поступающей выручки и необходимостью оплачивать судебные издержки. Тем не менее деятельность премии продолжается, и ведут ее другие юридические лица, как это и было ранее», — подчеркнула Ирина Тиусонина.



«Для взыскания вполне подойдут и те связи, которые имеются: доменное имя и товарный знак», — дали свою реплику юристы «Вавельберга».

Ресторан «под ключ» Договор на оказание услуг по запуску ресторана Minerals в лобби отеля Wawelberg между ООО «Отель Вавельберг» и ООО «Ресто-Бюро» был заключен в феврале 2021 года. По нему фирма Ирины Тиусониной обязалась разработать и внедрить концепцию ресторана, его меню, подобрать персонал, в том числе предложить кандидатуру шеф-повара, а затем заменить его, если первый уволится в течение испытательного срока, организовать церемонию открытия и вести ее маркетинговое сопровождение.



В отдельном соглашении были прописаны дополнительные услуги: разработка элементов фирменного стиля ресторана, SMM-таргетинг, разработка и обслуживание CRM (промо для гостей), сайта ресторана, контекстная реклама, создание видеоконтента, фотоконтента и реклама в СМИ. Еще одним соглашением стороны договорились о разработке концепции бара (названия, логотипа, бренд-бука бара, консультации и согласование барной карты, консультации и согласование меню бара, консультации и согласование формы персонала бара, рекомендации по фирменному стилю полиграфии бара, рекомендации по подбору накрытия и интерьерным аксессуарам, рекомендации по принципам и правилам работы бара и т. д).



«Проведя торжественное открытие ресторана, команда «Ресто-Бюро» вывела финансовые результаты проекта на оговоренные показатели и передала ресторан в управление господину Серпеневу (представитель инвестора, иркутского предпринимателя Николая Буйнова. — Прим. ред.). Подтверждением этого стали подписанные 30 сентября 2021 года акты выполненных работ, исходя из которых, заказчик высоко оценил проделанную «Ресто-Бюро» работу и подтвердил, что претензий не имеет, — рассказывает Ирина Тиусонина. — В дальнейшем сотрудничество между «Ресто-Бюро» и отелем было прекращено, в том числе в связи с расхождением взглядов на стратегию развития и управления рестораном».



«Именно так, — парируют в «Вавельберге». — Сотрудничество прекратилось, когда отель понял, что ООО «Ресто-Бюро», вероятно, имеет какие-то свои взгляды на требования закона и необходимость отвечать за качество своих услуг».



«Лампочки перегоревшие и воняет» Изначально сумма договора составляла 3,5 млн рублей, потом за счет дополнительных услуг выросла до 6,5 млн. Оплата проходила частями: 1,5 млн сразу после подписания договора, 1,15 млн — сразу после «технического» открытия ресторана и потом по 600 тыс. рублей — после каждого из завершающих этапов. И вот — на последнем этапе последний платеж вдруг был отменен.

«Мы заморозили оплату, потому что начались проблемы, — говорят юристы отеля. — Стойка бара со светящимися кристаллами из эпоксидной смолы, за которую мы заплатили ей более 5 млн рублей, сначала начала вонять жженым пластиком, а потом и вовсе гаснуть. Представляете? Элитный ресторан, в котором лампочки перегоревшие и воняет? Оказалось, что вмонтированные в эти кристаллы лампочки не соответствуют требованиям пожарной безопасности, они не рассчитаны на работу в узком пространстве. А потом выяснилось, что просто чтобы поменять перегоревшие лампы, надо демонтировать всю конструкцию. Мы несколько раз писали в «Ресто-Бюро»: сначала, чтобы они исправили эти недостатки. Потом — чтобы демонтировали и забрали свои кристаллы, когда мы решили переделать стойку бара заново».



«Мы неоднократно предлагали доработать ту же систему подсветки кристаллов, однако данное предложение было отвергнуто отелем. При этом кристаллы были возвращены со значительными дефектами, вследствие чего был предъявлен иск к отелю на 4,6 млн рублей. Одновременно «Ресто-Бюро» проводится работа по взысканию стоимости кристаллов с их изготовителя и лиц, осуществлявших авторский надзор, в том числе в целях урегулирования ситуации», — рассказала «Фонтанке» Ирина Тиусонина.

«Полагаем, это такая юридическая тактика у них, — прокомментировали этот тезис в «Вавельберге». — Потому что мы неоднократно им писали письма, оставшиеся без ответа. А когда сами в итоге разобрали и написали «приезжайте забирайте», «Ресто-Бюро» приехали и стали изучать их в поисках повреждений. А потом увезли и выкатили претензию. В любом случае экспертизы качества инсталляции на тот момент все были уже проведены, так что суд разберется, кто прав».



Ресторанный продюсер потребовала доплатить ей оставшиеся 600 тыс . рублей через суд. Дело она выиграла: акты были подписаны, поэтому суд иск удовлетворил. Но тут и отель выкатил ее фирме иск на 5,15 млн рублей — стоимость этих самых пластиковых кристаллов со светодиодами, которые в итоге оказались некачественными.

И отель тоже выиграл — во всех трех инстанциях. Судебная экспертиза, проведенная со злополучной стойкой бара, показала, что кристаллы действительно «имеют как устранимые, так и неустранимые недостатки», и даже устранение «устранимых» потребует закрытия ресторана на продолжительный ремонт. Да и вообще, эксплуатация такой махины, где простая замена расходника требует титанических усилий, представилась отельерам нерадужной.

Ресторан без прав Дальше — больше. Летом 2022 года отель получил письмо от известного в ресторанном мире дизайнера Анастасии Понибратовой. По ее словам, именно она по заказу «Ресто-Бюро» разработала дизайн-проект интерьера, но так и не получила за него денег. В связи с этим, сообщала дизайнер, она считает договор с ней неисполненным, дизайн-проект невыкупленным, права на него — не перешедшими к «Ресто-Бюро», а от него, соответственно, — к «Вавельбергу».



«Дизайн-проект и авторский надзор на объекте осуществляла студия Понибратовой. Но работы, предусмотренные договором, не были выполнены ею в полном объёме. Кроме того, были выявлены замечания и по авторскому надзору, в том числе в части работ субподрядчика по изготовлению кристаллов», — объясняет Ирина Тиусонина причину неуплаты.

«Как мы видим, Ирина и сама не отрицает, что работы выполнены некачественно. Но при этом не готова взять на себя ответственность как основной руководитель этого проекта. Увы, в итоге нам пришлось напрямую заключать договор с дизайнером, выкупать у нее права на дизайн нашего ресторана, чтобы избежать ситуации, когда мы не имеем прав на дизайн собственного заведения. Мы заплатили ей 3,5 млн рублей», — комментирует юрист отеля.



Отель подал иск к фирме Ирины Тиусониной еще на 2,5 млн рублей — о взыскании неустойки по их соглашению. Первая инстанция в иске отказала, так как оказалось, что у самой Анастасии Понибратовой никакого соглашения с «Ресто-Бюро» не было заключено, а отношения у него были с ИП — агентом. И с этим агентом Щукиной, по версии Тиусониной, озвученной в суде, были подписаны все акты приема-передачи выполненных работ: сами акты она в суд и принесла. Но Щукина в суде заявила, что ее подпись на акте поддельная, и суд назначил почерковедческую экспертизу.

