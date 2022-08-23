Люксовый отель иркутских нефтяников на Невском отбивается от ресторанного иска

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск продюсера национальной ресторанной премии WhereToEat Ирины Тиусониной к ООО «Отель Вавельберг».
Люксовая гостиница в знаковом для города здании бывших касс «Аэрофлота» на пересечении Невского проспекта и Малой Морской заработала осенью 2021 года после вложений иркутского миллиардера Николая Буйнова. Объявленный при открытии размер инвестиций составил 5,3 млрд рублей.
В рамках договора с отелем эксперт гастрономического рынка должна была запустить на первом этаже особняка банкира Вавельберга работу концептуального ресторана Minerals. В сферу ответственности продюсера входили не только меню и персонал, но и маркетинговая составляющая. Заведение заработало в октябре. Но при общей сумме контракта в 6,5 млн рублей инициатор иска недополучил 600 тысяч.
В споре арбитражный суд встал на сторону петербургского предпринимателя Тиусониной, обязав выплатить «Отель Вавельберг» 600 тысяч рублей задолженности. Однако стороны пока не спешат раскрывать подробности тяжбы.
Продюсер Тиусонина рассказала журналистам, что оппоненты обжаловали решение арбитража, и попросила паузу в комментариях. «К общению готова, но давайте дождёмся окончательного решения», — заявила она 47news.
Подробности спора за Minerals — в материале «Держи ресторан шире. Воротила из Forbes не отдаст и 600 тысяч».
Согласно данным «СПАРК Интерфакс», единственным владельцем петербургского ООО «Отель Вавельберг» является иркутское ООО «Приор-Недвижимость». В свою очередь, через ООО «Приор» и ООО «ИК "Верхняя Ангара"» эту компанию контролирует основной владелец и председатель совета директоров «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов.
ИНК — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Крупнейший инвестиционный проект компании — газовый кластер в Усть-Куте. ИНК ведёт геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края, а также Якутии.