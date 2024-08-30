Рыцари золотого тельца против драконов инфляции

Центробанк представил четыре варианта развития экономики России для обоснования своей денежно-кредитной политики до 2027 года.

Главные отличия трех консервативных вариантов развития российской экономики в условиях стабильности мировой экономики — в балансе спроса и предложения. Именно этот показатель Центробанк ставит во главу угла как таблицу умножения и закон Пифагора в учебнике по математике национальной экономики.

Именно в дисбалансе (а конкретно — повышенном неудовлетворенном спросе) ЦБ видит корень сегодняшних проблем. А суть проблем в его трактовке — давление проинфляционных факторов на экономику. Такова картина мира сегодняшних монетарных властей России и таковы драконы, с которыми они борются.



Скептик мог бы сказать: они ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Ведь, если по-честному, единственное оружие в борьбе с драконами, которое есть в арсенале рыцарей Центробанка, — это ключевая ставка. Только ею они и могут разить дракона, независимо от того, какого он цвета, какие у него шипы и какие есть магические способности. Их логика понятна: если очень долго бить дракона мечом, то он, как правило, умирает. Чем глубже вонзать меч, тем быстрее будет победа. Это работало всегда и везде и описано во всех волшебных сказках, где встречаются драконы. Если вы этого не знаете — просто прочтите. Не поймете или не поверите, сходите, поучитесь азам борьбы с драконами. А если вообще не разбираетесь в этом, лучше не говорите под руку.



Проблема в такой системе в следующем: если рубка мечом (то есть ключевой ставкой) сработает, значит, вы отличный рыцарь, всё делаете правильно и продолжайте в том же духе. А если это не помогло, то вариантов два: либо продолжать рубить сильнее и глубже, либо уходить в отставку. Да, в отличие от сказок, в нашем случае неудача рыцаря не приводит к тому, что его съедает дракон. Он лишь занимает важное место в совете рыцарей или идет по коммерческой части и становится крупным клерком в богатом банкирском доме, а на его место приходит следующий.



Нужно быть последним профаном и невежей, чтобы считать, что в момент кризиса и роста инфляции не надо повышать ключевую ставку. Так делали все всегда и везде, и везде и всегда рано или поздно инфляция замедлялась, а кризис уходил. Да, есть неучи, которые при повышении инфляции ставку, наоборот, снижают. Как они говорят, чтобы стимулировать рост экономики и повысить предложение, сбалансировав его со спросом с другой стороны. Хотя все всегда и везде делают наоборот: душат потребление высокими ставками, чтобы достичь того же баланса с низким предложением.



Такие шуты гороховые поднимаются всеми рыцарями в мире на смех, им прогнозируют скорый коллапс в экономике, крах национальной валюты и возвращение в каменный век.

Таким Дон Кихотом пару лет назад выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, который при катастрофической инфляции в стране в 85% угрозами и деспотизмом заставлял своего главу Центробанка держать ставку на уровне 8,5%. Конечно, это нельзя считать удачным примером, ведь спустя полгода такой низкой ставки инфляция упала до 38%.



Считая ее всё еще слишком высокой, монетарные власти всё же уговорили Эрдогана повысить ставки (ну нельзя же было и дальше это терпеть). В течение следующего полугода они подняли ее с 8,5% до 50%. И что начала делать инфляция? Она вновь пошла вверх, и к лету нынешнего года достигла 75%. Да, при запредельно высокой ставке, которая, казалось бы, по драконоборческой науке должна была резко замедлить интерес коммерсантов и населения к кредитам, а значит, к потреблению. И из-за того, что они не покупают ничего лишнего, торговцы должны были — согласно книгам — снизить цены, опустив инфляцию. Но что-то пошло не так. Почему-то это железное правило не сработало.



Что было бы в Турции, если бы в июне 2023 года там не начали задирать ставку, мы никогда не узнаем. Как никогда не узнаем, что было бы, если бы осенью 2023 года ЦБ РФ не начал бы поднимать ставку, доведя ее в 2024 году до 18% и не грозя вот-вот повысить до 20. Но мы вслед за рыцарями, вооруженными ключевой ставкой, продолжаем верить, что это должно помочь нам справиться с инфляцией.

Удивительно, но у нас повторяется турецкий сценарий: вопреки всем законам, которым учат студентов в финансовых институтах, рост ставки и подорожание кредитов почему-то не ослабляет спрос. И разгоняет инфляцию.



Да, люди как не в себе продолжают покупать машины, квартиры, объем закупок на «Озоне» и «Вайлдберрис» бьет все немыслимые рекорды. Людям просто нравится покупать. Да, в долг. Да, под 30% годовых. А кто их осудит?



А владельцам предприятий нравится модернизировать производство, несмотря на санкции, сложности с платежами за границу и заградительными ставками в банках. Ну вот нравится им не сворачивать производство, а развиваться и верить в светлое будущее и мечтать о прибыли. Что с этим делать — непонятно. Наверное, и правда надо повысить ключевую ставку до 20, а лучше — сразу до 25%. И посмотреть, что будет.



Почти наверняка рано или поздно все как-нибудь устаканится и будет лучше, чем вчера. А нет, так поменяем рыцарей. Старые пусть советуют, а новые пусть продолжают колошматить дракона своим единственным мечом. И кому от этого будет плохо?

