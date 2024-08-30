Рыцари золотого тельца против драконов инфляции

Центробанк представил четыре варианта развития экономики России для обоснования своей денежно-кредитной политики до
Главные отличия трех консервативных вариантов развития российской экономики в условиях стабильности мировой экономики — в балансе спроса и предложения. Именно этот показатель Центробанк ставит во главу угла как таблицу умножения и закон Пифагора в учебнике по математике национальной экономики.
Именно в дисбалансе (а конкретно — повышенном неудовлетворенном спросе) ЦБ видит корень сегодняшних проблем. А суть проблем в его трактовке — давление проинфляционных факторов на экономику. Такова картина мира сегодняшних монетарных властей России и таковы драконы, с которыми они борются.
Скептик мог бы сказать: они ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Ведь, если по-честному, единственное оружие в борьбе с драконами, которое есть в арсенале рыцарей Центробанка, — это ключевая ставка. Только ею они и могут разить дракона, независимо от того, какого он цвета, какие у него шипы и какие есть магические способности. Их логика понятна: если очень долго бить дракона мечом, то он, как правило, умирает. Чем глубже вонзать меч, тем быстрее будет победа. Это работало всегда и везде и описано во всех волшебных сказках, где встречаются драконы. Если вы этого не знаете — просто прочтите. Не поймете или не поверите, сходите, поучитесь азам борьбы с драконами. А если вообще не разбираетесь в этом, лучше не говорите под руку.
Проблема в такой системе в следующем: если рубка мечом (то есть ключевой ставкой) сработает, значит, вы отличный рыцарь, всё делаете правильно и продолжайте в том же духе. А если это не помогло, то вариантов два: либо продолжать рубить сильнее и глубже, либо уходить в отставку. Да, в отличие от сказок, в нашем случае неудача рыцаря не приводит к тому, что его съедает дракон. Он лишь занимает важное место в совете рыцарей или идет по коммерческой части и становится крупным клерком в богатом банкирском доме, а на его место приходит следующий.
Нужно быть последним профаном и невежей, чтобы считать, что в момент кризиса и роста инфляции не надо повышать ключевую ставку. Так делали все всегда и везде, и везде и всегда рано или поздно инфляция замедлялась, а кризис уходил. Да, есть неучи, которые при повышении инфляции ставку, наоборот, снижают. Как они говорят, чтобы стимулировать рост экономики и повысить предложение, сбалансировав его со спросом с другой стороны. Хотя все всегда и везде делают наоборот: душат потребление высокими ставками, чтобы достичь того же баланса с низким предложением.
Такие шуты гороховые поднимаются всеми рыцарями в мире на смех, им прогнозируют скорый коллапс в экономике, крах национальной валюты и возвращение в каменный век.
Таким Дон Кихотом пару лет назад выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, который при катастрофической инфляции в стране в 85% угрозами и деспотизмом заставлял своего главу Центробанка держать ставку на уровне 8,5%. Конечно, это нельзя считать удачным примером, ведь спустя полгода такой низкой ставки инфляция упала до 38%.
Считая ее всё еще слишком высокой, монетарные власти всё же уговорили Эрдогана повысить ставки (ну нельзя же было и дальше это терпеть). В течение следующего полугода они подняли ее с 8,5% до 50%. И что начала делать инфляция? Она вновь пошла вверх, и к лету нынешнего года достигла 75%. Да, при запредельно высокой ставке, которая, казалось бы, по драконоборческой науке должна была резко замедлить интерес коммерсантов и населения к кредитам, а значит, к потреблению. И из-за того, что они не покупают ничего лишнего, торговцы должны были — согласно книгам — снизить цены, опустив инфляцию. Но что-то пошло не так. Почему-то это железное правило не сработало.
Что было бы в Турции, если бы в июне 2023 года там не начали задирать ставку, мы никогда не узнаем. Как никогда не узнаем, что было бы, если бы осенью
Удивительно, но у нас повторяется турецкий сценарий: вопреки всем законам, которым учат студентов в финансовых институтах, рост ставки и подорожание кредитов почему-то не ослабляет спрос. И разгоняет инфляцию.
Да, люди как не в себе продолжают покупать машины, квартиры, объем закупок на «Озоне» и «Вайлдберрис» бьет все немыслимые рекорды. Людям просто нравится покупать. Да, в долг. Да, под 30% годовых. А кто их осудит?
А владельцам предприятий нравится модернизировать производство, несмотря на санкции, сложности с платежами за границу и заградительными ставками в банках. Ну вот нравится им не сворачивать производство, а развиваться и верить в светлое будущее и мечтать о прибыли. Что с этим делать — непонятно. Наверное, и правда надо повысить ключевую ставку до 20, а лучше — сразу до 25%. И посмотреть, что будет.
Почти наверняка рано или поздно все как-нибудь устаканится и будет лучше, чем вчера. А нет, так поменяем рыцарей. Старые пусть советуют, а новые пусть продолжают колошматить дракона своим единственным мечом. И кому от этого будет плохо?