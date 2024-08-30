На окраине Калуги сбиты четыре БПЛА

Утром 30 августа на окраине города Калуга средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, на местах работают оперативные группы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Брянской области в начале ночи были уничтожены восемь БПЛА, а ближе к 3 часам ещё три. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал губернатор области Александр Богомаз.