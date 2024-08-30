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Происшествия На окраине Калуги сбиты четыре БПЛА

На окраине Калуги сбиты четыре БПЛА

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Утром 30 августа на окраине города Калуга средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, на местах работают оперативные группы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Брянской области в начале ночи были уничтожены восемь БПЛА, а ближе к 3 часам ещё три. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал губернатор области Александр Богомаз.

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