Французский адвокат Дурова прокомментировал обвинение

Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински дал короткое интервью РИА Новости, комментарий опубликован 29 августа.



Камински, в частности, считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за злоупотребления, совершаемые в ней. Он подчеркнул, что Telegram уважает европейские законы, в том числе соблюдает регламент «О цифровых услугах», а действия по модерации «соответствуют отраслевым стандартам».



«Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», — сказал адвокат.

