Французский адвокат Дурова прокомментировал обвинение

Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински дал короткое интервью РИА Новости, комментарий опубликован 29 августа.
Камински, в частности, считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за злоупотребления, совершаемые в ней. Он подчеркнул, что Telegram уважает европейские законы, в том числе соблюдает регламент «О цифровых услугах», а действия по модерации «соответствуют отраслевым стандартам».
«Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», — сказал адвокат.
В беседе с журналистами он назвал абсурдными обвинения в адрес Дурова.
Основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим.
28 августа Дурова отпустили после внесения залога в размере 5 миллионов евро. В суде ему были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро. Специально для «Фонтанки» французский адвокат пояснил смысл судебного надзора над Дуровым.
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