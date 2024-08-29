    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    771мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.44eur102.08

    Французский адвокат Дурова прокомментировал обвинение

    18129
    9 комментариев

    Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински дал короткое интервью РИА Новости, комментарий опубликован 29 августа.

    Камински, в частности, считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за злоупотребления, совершаемые в ней. Он подчеркнул, что Telegram уважает европейские законы, в том числе соблюдает регламент «О цифровых услугах», а действия по модерации «соответствуют отраслевым стандартам».

    «Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», — сказал адвокат.

    В беседе с журналистами он назвал абсурдными обвинения в адрес Дурова.

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим.

    28 августа Дурова отпустили после внесения залога в размере 5 миллионов евро. В суде ему были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро. Специально для «Фонтанки» французский адвокат пояснил смысл судебного надзора над Дуровым.

    Николай Дуров, брат Павла, объявлен в розыск во Франции. Что это за человек, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Павел ДуровАрест ДуроваТелеграм
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close