«Легко решал кубические уравнения уже в 10 лет». Что известно о брате Павла Дурова — Николае

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Во Франции выдали ордер на арест сооснователя Telegram Николая Дурова. Это произошло после того, как в мессенджере не ответили на запросы французской прокуратуры по делу о детской порнографии. Нынешнее местонахождение Николая, несмотря на задержание Павла Дурова в Париже, правоохранители не могут установить. «Фонтанка» собрала, что известно о брате Павла Дурова.



Что известно о Николае Дурове: биография Старший брат Павла Дурова Николай родился 21 ноября 1980 года в семье Валерия Дурова, доктора филологических наук и профессора филологии. Какое-то время они жили в Италии. Уже в трехлетнем возрасте Николай умел читать, а в десять решать кубические уравнения.



«Мой брат легко решал кубические уравнения уже в 10 лет. В Италии в те времена это считалось чем-то невозможным, и его даже показывали в прямом эфире итальянского телевидения как юного гения», — рассказывал Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону (цитата по изданию «Сноб»).



Николай Дуров занимал первые места на Международной математической олимпиаде в 1996, 1997 и 1998 годах. Также он завоевал три серебряные медали и одну золотую на Международной олимпиаде по информатике, участвуя в них с 1995 по 1998 год.

Брат Павла окончил математико-механический факультет СПбГУ. На форуме SPBU.ru, созданном Дуровыми, у профиля Николая такое описание: дважды абсолютный чемпион мира по программированию среди студентов, капитан университетской команды по программированию, неоднократный победитель международных олимпиад по математике и информатике. После получения диплома уехал в Германию и продолжил образование в Боннском университете, где защитил диссертацию по сингулярной геометрии Аракелова. Как рассказывал Павел Дуров, у Николая две докторские степени по математике.

«Он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии», — рассказывал он в интервью Карлсону. До сих пор его данные указаны на сайте Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН.

«Николай Дуров. Старший научный сотрудник. Лаборатория алгебры и теории чисел», — говорится в профиле сотрудника.

«ВКонтакте» и Telegram Братья Дуровы запустили собственную социальную сеть «ВКонтакте» в 2006 году. Николай занимался технической частью. Так продолжалось до 2013 года, пока Павел Дуров не покинул проект, не продал свою долю и не покинул Россию.



После этого Дуровы занялись работой над мессенджером Telegram.



«Идея Telegram возникла, когда мы еще жили в России, потому что в какой-то момент у нас возникла очень напряженная ситуация, когда вооруженные полицейские приходили ко мне домой, пытались вломиться, потому что я отказывался закрывать эти оппозиционные группы. И я понял, что у меня нет безопасных средств связи», — рассказывал Павел Дуров Карлсону (цитата по «Бизнес FM»).



В ходе разговора Павел назвал брата гением и добавил, что именно Николай Дуров разработал алгоритм шифрования в мессенджере, который используется до сих пор. Сам же Павел Дуров занимался интерфейсом Telegram и функциями приложения.

«Роман» с женой подчиненного Данных о личной жизни Николая Дурова в сети практически нет. В 2020 году появилась публикация о дружбе Николая Дурова с Антоном Розенбергом. Они вместе учились в петербургском математическом лицее и в СПбГУ, ездили на военные сборы и международные математические олимпиады. Позднее братья Дуровы позвали его в свои проекты, и он стал техническим директором «ВКонтакте», где он якобы был директором особых направлений Telegram и одним из ключевых сотрудников команды Дурова.



Расстаться их, по словам самого экс-сотрудника, заставила любовь Николая Дурова к подруге и позднее — жене Розенберга Екатерине. Он якобы оказывал знаки внимания девушке. После того, как об этом узнал Антон, он высказал всё, что думает, в лицо Николаю, и тот заблокировал ему доступ к системам, а позднее Павел Дуров предложил ему уволиться. Тот отказался, и тогда Антона уволили за прогулы. Также у него пропала вся переписка в Telegram, как он утверждает, по инициативе Николая Дурова. После обращения к Павлу Дурову сообщения вернулись.



Позже жена Розенберга подтвердила версию супруга о ревности и служебном романе в коллективе Telegram.

