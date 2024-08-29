Совершают вылазки и тайными тропами выводят жителей. В МИД рассказали, как сложно поддерживать связь в Курской области

Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, очень сильно осложнена. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости, опубликованном 29 августа.



Такая связь, по словам Мирошника, в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда. Они являются связующим звеном: «тайными тропами вводят и выводят людей» с территории, занятой противником; узнают, «в каком состоянии дома — уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку».



«Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие», — отмечает Мирошник.



Жители отказываются уезжать по разным причинам, например, не решаются оставить свое хозяйство.



Мирошник также сообщил РИА Новости, что за помощью в поиске близких из Курской области в Российский Красный Крест обратились 3,5 тысячи граждан. Дети разыскивают родителей, братьев, сестер или дальних родственников, кто-то ищет соседей. За последнюю неделю найдены более 350 человек.



«В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР», — пояснил посол.



Он добавил, что эвакуация такого большого числа людей всегда связана с потерей коммуникации.



«Увы, это данность, которая была и в Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей», — подчеркнул Мирошник.



Кроме того, он рассказал, что российские спецподразделения скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках. Идентифицированы уже более 4 тысяч наемников, по некоторым завершены заочные расследования.



«Этим людям какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием», — добавил посол.



Напомним, 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По данным Генштаба, их продвижение было остановлено. 25 августа Минобороны РФ сообщало о новых попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Заявлялось, что штурмовые группы противника намеревались провести атаки в направлении Комаровки, Малой Локни и других населенных пунктов. По данным Минобороны 28 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.