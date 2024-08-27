В Петербурге ищут 89-летнего сотрудника военного института. Он ушел на работу и не вернулся

Родственники заявили о пропаже 89-летнего научного сотрудника военного института. Его полный тезка известен в городе как житель блокадного Ленинграда.



Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, в полицию обратились племянники петербуржца 1935 года рождения. Они сообщили, что их дядя ушел на работу и не вернулся и с тех пор второй день не выходит на связь. Телефона при нем не было.



Мужчину описали как человека ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами средней длины. Из дома он выходил в кепке, светлой куртке, надетой на синий пиджак, черных брюках и ботинках.



Пропавший работает в военном учебно-научном центре. На сайте центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке полный тезка и ровесник мужчины значится как житель блокадного Ленинграда.

