Yle: Из 1300 просителей убежища 400 человек исчезли из Финляндии

Более 1300 просителей убежища пересекли восточную границу Финляндии с ноября 2023 года. В центрах приема беженцев сообщили о пропаже 400 из них. Об этом 27 августа пишет Yle.
Как сообщили изданию в миграционной службе Финляндии, большинство просителей — около 800 человек — до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приема по всей стране. По правилам заявление о предоставлении убежища должно быть рассмотрено в течение полугода, но из-за того, что за короткое время поступило множество заявок в дополнение к тем, что уже были в очереди, их обработка затянулась, пояснил представитель службы.
Из рассмотренных заявлений 50 человек получили убежище в Финляндии, еще 120 просителям отказали. Некоторые из тех, кто получил отказ, уехали в другие страны Европы, кто-то вернулся на родину. Почти 370 заявлений утратили силу: либо их отозвали сами подававшие, либо потому, что просители исчезали из поля зрения властей более чем на два месяца.
В центрах приема сообщили в общем о 400 пропавших просителях убежища. Около 260 из них в итоге нашли в других странах Европы. Остальные 140 человек либо смогли самостоятельно вернуться домой, либо скрылись в Европе, и их судьба неизвестна. «Во всяком случае, финские власти не получали о них никакой информации», — отметил представитель миграционной службы.
Напомним, с конца 2023 года Финляндия держит границу с Россией закрытой из-за большого потока просителей убежища. «Мигрантский кризис» начался в ноябре прошлого года. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финляндия обвинила в происходящем Россию и закрыла границу.
По данным Yle, 88% просителей убежища, приехавших в Суоми через Россию, — это мужчины в возрасте 18–39 лет. Большинство из них — с Ближнего Востока, из Ирака, Йемена, Сирии, Афганистана и Сомали. Более редкие случаи — просители из Индии. Как правило, они получали отказ.
В июле в Финляндии приняли «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией» — так называемый закон о выдворении. Он позволяет финским пограничникам не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Ранее президент страны Александер Стубб заявлял, что этот закон позволит открыть границу с Россией, но многие оппозиционные финские политики выразили сомнения, что он поможет улучшить ситуацию.