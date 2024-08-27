Yle: Из 1300 просителей убежища 400 человек исчезли из Финляндии

Более 1300 просителей убежища пересекли восточную границу Финляндии с ноября 2023 года. В центрах приема беженцев сообщили о пропаже 400 из них. Об этом 27 августа пишет Yle.



Как сообщили изданию в миграционной службе Финляндии, большинство просителей — около 800 человек — до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приема по всей стране. По правилам заявление о предоставлении убежища должно быть рассмотрено в течение полугода, но из-за того, что за короткое время поступило множество заявок в дополнение к тем, что уже были в очереди, их обработка затянулась, пояснил представитель службы.