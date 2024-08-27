Суд признал законным иноагентский статус депутата Бориса Вишневского*

Василеостровский районный суд 27 августа признал законным иноагентский статус депутата Законодательного Собрания Бориса Вишневского. Он требовал снять с себя это «клеймо», настаивая на том, что занимается только легальной политикой в интересах России.
Минюст признал депутата Бориса Вишневского иностранным агентом
В официальном распоряжении, которое получил Вишневский, сотрудники Минюста подробно проанализировали его деятельность
Вишневский немедленно обратился в суд, чтобы попробовать оспорить решение Минюста. Его интересы представляли адвокаты Виталий Исаков и Александр Кобринский. В качестве ответчиков были привлечены представители МВД, Роскомнадзора и Министерства юстиции. Судебный процесс начался в мае. На первом заседании ответчики продемонстрировали отрывки из эфиров с участием Вишневского на YouTube-каналах «Живой гвоздь», The Breakfast Show и других.
Адвокаты политика и он сам настаивали на том, что интервью на каких бы то ни было площадках не является участием в работе этих медиа и не может быть доказательством иностранного влияния. Кроме этого, они предлагали направить запрос в Конституционный суд, чтобы он проверил содержание законодательства об иностранных агентах на соответствие Конституции России. По мнению адвокатов, фразы «иностранное влияние», «помощь», «поддержка» и «иные способы поддержки» очень расплывчаты и позволяют признать иностранным агентом любого человека. Судья отклонила инициативу обратиться в Конституционный суд.
Отдельно истец обращал внимание на нарушение своих гражданских прав в области политики: из-за признания иноагентом он будет автоматически лишен депутатского статуса. Тем самым ограничиваются не только его личные права, но и права тех, кто за него проголосовал. И нарушается принцип разделения властей. По подсчетам адвокатов Вишневского, его могут лишить статуса депутата уже в ноябре — через полгода после вступления в силу соответствующей законодательной новеллы.
«Наши требования основаны на принципах, которые нужны Российской Федерации и ее гражданам. Это высшая ценность прав и свобод человека, уважение достоинства личности, равные и понятные для всех условия возникновения ограничений прав и свобод, запрет чрезмерных ограничений, недопустимость ответственности за мысли и слова», — заявил адвокат Виталий Исаков в ходе прений.
Судья Наталья Дугина, специализирующаяся на выборном законодательстве (как отметила она сама во время суда), внимательно выслушала стороны и признала решение Минюста в отношении Вишневского законным.
Депутат намерен оспаривать это решение и в будущем лично обратиться в Конституционный суд.
Ранее, 14 августа, Василеостровский районный суд назначил депутату штраф за участие в деятельности нежелательной организации из-за интервью в интернет-эфире движения по защите прав избирателей «Голос»****.
* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.
** Признана нежелательной организацией в РФ.
*** Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
**** Движение «Голос» признано иностранным агентом Минюстом РФ. По мнению суда, является членом нежелательной организации ENEMO.