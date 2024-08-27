Суд признал законным иноагентский статус депутата Бориса Вишневского*

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Василеостровский районный суд 27 августа признал законным иноагентский статус депутата Законодательного Собрания Бориса Вишневского. Он требовал снять с себя это «клеймо», настаивая на том, что занимается только легальной политикой в интересах России.

Депутат Борис Вишневский и его адвокат Виталий Исаков Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Минюст признал депутата Бориса Вишневского иностранным агентом 29 марта 2024 года . В публичном обосновании этого решения было сказано, что политик «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине <...> распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

В официальном распоряжении, которое получил Вишневский, сотрудники Минюста подробно проанализировали его деятельность с 2000 года , указывая на то, что он: был обозревателем «Новой газеты»**, осуждал ввод войск на территорию Украины, высказывался на разных площадках на политические темы, участвовал в эфирах каналов, имеющих статус иностранного агента. Отмечено, что в 2023 году на депутата пробовали оформить протокол за «дискредитацию армии», но суд вернул его для исправления ошибок в полицию (на том дело и закончилось). К распоряжению приложены скриншоты постов Вишневского про губернатора Александра Беглова, экс-президента Михаила Горбачева, похороны Навального*** и на другие политические темы.



Вишневский немедленно обратился в суд, чтобы попробовать оспорить решение Минюста. Его интересы представляли адвокаты Виталий Исаков и Александр Кобринский. В качестве ответчиков были привлечены представители МВД, Роскомнадзора и Министерства юстиции. Судебный процесс начался в мае. На первом заседании ответчики продемонстрировали отрывки из эфиров с участием Вишневского на YouTube-каналах «Живой гвоздь», The Breakfast Show и других.

Борис Вишневский и глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Александр Шишлов Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адвокаты политика и он сам настаивали на том, что интервью на каких бы то ни было площадках не является участием в работе этих медиа и не может быть доказательством иностранного влияния. Кроме этого, они предлагали направить запрос в Конституционный суд, чтобы он проверил содержание законодательства об иностранных агентах на соответствие Конституции России. По мнению адвокатов, фразы «иностранное влияние», «помощь», «поддержка» и «иные способы поддержки» очень расплывчаты и позволяют признать иностранным агентом любого человека. Судья отклонила инициативу обратиться в Конституционный суд.



Отдельно истец обращал внимание на нарушение своих гражданских прав в области политики: из-за признания иноагентом он будет автоматически лишен депутатского статуса. Тем самым ограничиваются не только его личные права, но и права тех, кто за него проголосовал. И нарушается принцип разделения властей. По подсчетам адвокатов Вишневского, его могут лишить статуса депутата уже в ноябре — через полгода после вступления в силу соответствующей законодательной новеллы.

«Наши требования основаны на принципах, которые нужны Российской Федерации и ее гражданам. Это высшая ценность прав и свобод человека, уважение достоинства личности, равные и понятные для всех условия возникновения ограничений прав и свобод, запрет чрезмерных ограничений, недопустимость ответственности за мысли и слова», — заявил адвокат Виталий Исаков в ходе прений.



Судья Наталья Дугина, специализирующаяся на выборном законодательстве (как отметила она сама во время суда), внимательно выслушала стороны и признала решение Минюста в отношении Вишневского законным.

Депутат намерен оспаривать это решение и в будущем лично обратиться в Конституционный суд.

Ранее, 14 августа, Василеостровский районный суд назначил депутату штраф за участие в деятельности нежелательной организации из-за интервью в интернет-эфире движения по защите прав избирателей «Голос»****.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.



** Признана нежелательной организацией в РФ.

*** Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**** Движение «Голос» признано иностранным агентом Минюстом РФ. По мнению суда, является членом нежелательной организации ENEMO.