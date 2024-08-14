Суд назначил штраф депутату Вишневскому* за участие в деятельности нежелательной организации

Василеостровский районный суд 14 августа назначил штраф депутату Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борису Вишневскому за участие в деятельности нежелательной организации. Наказания для политика добивалась городская прокуратура, вменяя ему участие в интернет-эфире движения по защите прав избирателей «Голос»**.



О том, что на Вишневского составлен протокол об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), стало известно 26 апреля. Основанием для этого стало предполагаемое участие депутата в деятельности движения «Голос». По версии гособвинения, оно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO)***, которая была в 2021 году признана нежелательной организацией. Сам «Голос» неоднократно это отрицал, заявляя, что никогда не входил в структуру сети.



Судебный процесс по делу против Вишневского начался 3 июня. Позиция прокуратуры опиралась на экспертизу Нижегородского университета им. Лобачевского, которую использовали и в других аналогичных делах: она доказывает, что движение «Голос» является нежелательной организацией. Кроме этого, обвинение настаивало на том, что любое взаимодействие с ней, в том числе в формате интервью, является участием в ее работе. «Цели, задачи и идеология данной организации остались неизменными после признания нежелательной ENEMO, членом которой она является. <…> Заявления о том, что «Голос» не входит в структуру нежелательной организации, можно расценивать как фикцию с целью продолжать свою деятельность без ограничений», — заявила в суде представитель прокуратуры Василеостровского района.



Адвокаты Вишневского — Андрей Чертков и Александр Кобринский — придерживались противоположной позиции по всем ключевым вопросам. В частности, они указывали на то, что интервью само по себе не может быть, по их мнению, участием в работе какой бы то ни было организации. Вишневский во время интервью участвовал только в деятельности партии «Яблоко» — настаивали они. Представитель прокуратуры же возразила, что «Голос» — это не СМИ, а обучающая наблюдателей за выборами организация, поэтому интервью Вишневского можно рассматривать как формат деструктивного обучения.



«Мы представили доказательства, приобщили большое количество документов, связанных с доказательством того, что «Голос» не является никаким структурным подразделением или частью нежелательной организации. В частности, это ответ Генпрокуратуры на адвокатский запрос, где черным по белому сказано, что «Голос» — это не нежелательная организация», — сказал «Фонтанке» адвокат Александр Кобринский.



Тем не менее судья Елена Хабарова посчитала аргументы прокуратуры более весомыми и назначила Вишневскому штраф в 15 тысяч рублей (максимальный для физлиц по этой статье). Депутат не принимал личного участия ни в одном заседании по этому делу. По словам адвокатов, он намерен оспаривать решение суда.



31 мая в Василеостровском же суде началось рассмотрение иска Вишневского против Минюста, Роскомнадзора и МВД с требованием снять статус иностранного агента. В суде в ознакомительном режиме просмотрели отрывки из эфиров «Живого гвоздя» и Breakfast Show на YouTube (проекты бывшей редакции закрытого «Эха Москвы»), во время которых Вишневский давал интервью. Рассмотрение этого иска еще не завершено.



По современному законодательству, депутат, признанный иностранным агентом, должен быть лишен полномочий через полгода после наделения этим статусом. Поскольку Вишневского признали иностранным агентом 29 марта, он может лишиться депутатского статуса уже в конце сентября.



*Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

**Движение «Голос» признано иностранным агентом Минюстом РФ. По мнению суда, является членом нежелательной организации ENEMO.

***Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах (ENEMO) признана нежелательной организацией на территории России. Движение «Голос» считают членом этой сети.