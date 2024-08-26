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    Умер еще один пострадавший при пожаре сотрудник завода в Стерлитамаке

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    Сотрудник Стерлитамакского нефтехимического завода, пострадавший при пожаре 19 августа, скончался в понедельник в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

    Полученные во время пожара термические ожоги оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, количество жертв ЧП увеличилось до двух: ранее в больнице умер один из трех пострадавших.

    Состояние третьего сотрудника медики оценивают как средней тяжести — он находится в отделении.

    Взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода в городе Стерлитамаке в Башкирии произошел 19 августа. В МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

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    ПожарЗаводСтерлитамак
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