Умер еще один пострадавший при пожаре сотрудник завода в Стерлитамаке

Сотрудник Стерлитамакского нефтехимического завода, пострадавший при пожаре 19 августа, скончался в понедельник в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Башкирии.



Полученные во время пожара термические ожоги оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, количество жертв ЧП увеличилось до двух: ранее в больнице умер один из трех пострадавших.

Состояние третьего сотрудника медики оценивают как средней тяжести — он находится в отделении.

Взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода в городе Стерлитамаке в Башкирии произошел 19 августа. В МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

