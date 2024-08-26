Драка на Невском попала на видео: по тротуару валяли двоих

Потасовка, которая случилась в центре Петербурга и закончилась для одного из участников проломленной головой, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Дрались четверо. Или, скорее, двое избивали двоих.



Инцидент произошел около трех часов ночи 23 августа у пересечения Невского проспекта с Владимирским. Судя по записи, сначала возле веранды летнего кафе закусились двое молодых людей. Словесным конфликт оставался недолго: уже через пару секунд парень в белой футболке получил от оппонента в черном кулаком в лицо. К происходящему сразу присоединились двое шедших следом молодых людей: один зарядил второму кулаком, да так, что тот упал на тротуар.