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    Драка на Невском попала на видео: по тротуару валяли двоих

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    «Фонтанка.ру»

    Потасовка, которая случилась в центре Петербурга и закончилась для одного из участников проломленной головой, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Дрались четверо. Или, скорее, двое избивали двоих.

    Инцидент произошел около трех часов ночи 23 августа у пересечения Невского проспекта с Владимирским. Судя по записи, сначала возле веранды летнего кафе закусились двое молодых людей. Словесным конфликт оставался недолго: уже через пару секунд парень в белой футболке получил от оппонента в черном кулаком в лицо. К происходящему сразу присоединились двое шедших следом молодых людей: один зарядил второму кулаком, да так, что тот упал на тротуар.

    Ответить у обоих получивших уже не вышло. Их повалили и избивали почти минуту. Рядом у входа в ресторан стояли люди. Наконец, у тротуара остановился автомобиль, затем начали подтягиваться прохожие.

    В итоге одного из участников конфликта, 18-летнего студента, доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. В воскресенье в полицию с повинной пришел еще один участник — 22-летний помощник бурильщика. Ночевал он в изоляторе как подозреваемый. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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