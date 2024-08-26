Студенту проломили голову у бара на Невском. Подозреваемый пришёл с повинной

Молодой помощник бурильщика пришёл в полицию за уголовным делом после активного отдыха в центре Петербурга, в результате которого в больнице с серьёзными травмами головы оказался студент. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа.
По предварительной информации, явку с повинной накануне писал 22-летний житель Калининского района, работающий в буровой компании. Ночевать он отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело после того, как на больничную койку угодил 18-летний учащийся лесотехнического университета. Пятничный вечер он проводил в центре города, и около трёх часов ночи у бара на Невском проспекте, 47, повздорил с незнакомцем. Дискуссия перешла в телесную плоскость, и студента госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Предварительно, у него сломано основание черепа и ещё четыре кости.