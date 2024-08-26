Студенту проломили голову у бара на Невском. Подозреваемый пришёл с повинной

Молодой помощник бурильщика пришёл в полицию за уголовным делом после активного отдыха в центре Петербурга, в результате которого в больнице с серьёзными травмами головы оказался студент. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа.



По предварительной информации, явку с повинной накануне писал 22-летний житель Калининского района, работающий в буровой компании. Ночевать он отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.