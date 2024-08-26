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Город Общество Теплая и ясная погода накрывает Петербург: подробный прогноз на последнюю неделю августа

Теплая и ясная погода накрывает Петербург: подробный прогноз на последнюю неделю августа

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Начавшаяся неделя в Петербурге порадует жителей региона теплом и отсутствием дождей. Об этом 26 августа рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Вслед за холодным атмосферным фронтом, прошедшим по территории города минувшей ночью, к берегам Невы началось поступление свежего и чистого воздуха. Во вторник за погоду начнёт отвечать скандинавский антициклон, влияние которого на погоду продлится как минимум до конца рабочей недели», — рассказал синоптик. По его словам, антициклон сделает погоду солнечной и сухой, а температурный фон будет постепенно повышаться и к пятнице превысит норму на 4–5 градусов.

Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Днём +21…+23 °С. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 °С, днём +21…+23 °С. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16 °С, днём +21…+23 °С. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15 °С, днём +22…+24 °С. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Пятница: переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14 °С, днём +24…+26 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, в выходные пройдут дожди, и к воскресенью похолодает до +20…+22 °С.

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Комментарии
6
Dr. Jones
26 августа 2024, 10:30
Как обычно - в рабочие дни отличная погода, а в выходные дожди.
DEMOMON
26 августа 2024, 10:29
Как всегда. Как выходные, так дожди.
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