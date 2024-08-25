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    «Павел мне запомнился как человек с бескомпромиссной манерой высказываться»

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    С Павлом Дуровым я встречался один раз — в 2017-м в «Гельвеции». В самый разгар ПМЭФ один из постояльцев отеля (главред известного издания) привел его в гости в наш ресторан — посидеть, пообщаться. Поднялась суета, когда посетители дворика узнали, что пришел Дуров.

    Павел прибыл в Россию через Финляндию и, как обычно, не афишировал свой приезд. Всегда это было инкогнито и очень внезапно. В «Гельвецию» он приехал с водителем. Помню, на нем была ветровка и надвинутая на глаза бейсболка.

    Дело было к полуночи, мы небольшой компанией разместились за столом в ресторане. Первое, что попросил Дуров — убрать телефоны, потому что все сразу за них схватились, чтобы сфотографировать его или записать видео (пост без фото по той же причине). Дуров в России тогда еще не ассоциировался с Telegram, а был больше знаменит как беглый экс-владелец соцсети «ВКонтакте». Хотя Telegram уже набирал обороты, завоевывал массовую популярность.

    Мы просидели за разговорами и едой около трех часов. Помню, у меня с Павлом завязался спор о будущем отельного бизнеса. Дуров утверждал, что экономика семимильными шагами движется в сторону шеринга, совместного потребления. Вполне аргументированно формулировал, почему в ближайшее время отели исчезнут, уступив сервисам размещения. То есть зачем отель, когда можно запросто арендовать виллу, дом, квартиру, всё, что угодно?

    Я пытался его убедить, что это совершенно разные услуги для разных целей. Отель, помимо комфорта и статуса, предлагает сервис, очень важный для путешественников, которые ценят время. Когда в «Гельвецию» на пару дней заезжают командированные или влюбленная парочка, турист-одиночка или небольшая семья, для них очень важна сервисная составляющая, потому что это их удобство, личное время на отдых. Виллы, апартаменты, дома — это площадь, приватность, возможность представить себя местным жителем, но при этом нужно самостоятельно решать бытовые вопросы.

    Мы долго спорили. Дуров утверждал, что всё не так и я скоро увижу, что монополии отелей придет конец, гостиницы начнут стагнировать, а потом умирать. Как ненужный, дорогой и пафосный формат.

    Павел мне запомнился как человек с напористой, бескомпромиссной манерой высказываться, не особо вникающий в аргументы других. Очень умный и не менее самоуверенный. Какое-то время мы общались в Telegram, перед пандемией перестали. Но, как показывает практика, отели прекрасно существуют и активно развиваются во всем мире, особенно после пандемии, наряду с другими форматами размещения: мотелями, глэмпингами, апарт-отелями. Мирно сосуществуют с арендой квартир, вилл и домов. И шеринговая экономика по-прежнему идет вперед. Семимильными шагами.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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