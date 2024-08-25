«Павел мне запомнился как человек с бескомпромиссной манерой высказываться»

С Павлом Дуровым я встречался один раз — в 2017-м в «Гельвеции». В самый разгар ПМЭФ один из постояльцев отеля (главред известного издания) привел его в гости в наш ресторан — посидеть, пообщаться. Поднялась суета, когда посетители дворика узнали, что пришел Дуров.

Павел прибыл в Россию через Финляндию и, как обычно, не афишировал свой приезд. Всегда это было инкогнито и очень внезапно. В «Гельвецию» он приехал с водителем. Помню, на нем была ветровка и надвинутая на глаза бейсболка.

Дело было к полуночи, мы небольшой компанией разместились за столом в ресторане. Первое, что попросил Дуров — убрать телефоны, потому что все сразу за них схватились, чтобы сфотографировать его или записать видео (пост без фото по той же причине). Дуров в России тогда еще не ассоциировался с Telegram, а был больше знаменит как беглый экс-владелец соцсети «ВКонтакте». Хотя Telegram уже набирал обороты, завоевывал массовую популярность.