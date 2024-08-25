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    Финские юристы заявили, что из-за закона о выдворении пограничники рискуют совершить преступление

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    Пограничник в Финляндии рискует совершить преступление во время принятия решения в рамках исполнения так называемого закона о выдворении. Об этом 25 августа пишет издание Yle со ссылкой на профессоров уголовного права Киммо Нуотио и Сакари Меландер.

    Согласно новой практике, пограничник после короткого интервью должен принять решение — выдворять ли просителя убежища обратно в Россию или нет. Эта ситуация и провоцирует возможное совершение преступления против прав человека, считают юристы.

    Сотрудник пограничной службы, не являющийся кабинетным работником, по сути стоит перед невыполнимой задачей, отмечает Нуотио.

    Меландер обозначает это положение для пограничника «несправедливым» и сомневается, что столь непростую юридическую оценку можно выполнить в результате короткого общения на границе.

    В то же время замглавы отдела пограничной охраны Марко Турунен заявил Yle, что пограничники «обладают достаточной правовой защитой», «ситуация прописана четко» и «мы очень хорошо знаем, что нам нужно делать и какова цель закона».

    Напомним, 16 июля президент Финляндии Александер Стубб подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», который позволит финским пограничникам разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если их сочтут угрозой национальной безопасности.

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    ФинляндияЗакон о выдворенииАлександер СтуббМигрантыБеженцыПограничникиПросители убежища
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