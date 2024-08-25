Финские юристы заявили, что из-за закона о выдворении пограничники рискуют совершить преступление

Пограничник в Финляндии рискует совершить преступление во время принятия решения в рамках исполнения так называемого закона о выдворении. Об этом 25 августа пишет издание Yle со ссылкой на профессоров уголовного права Киммо Нуотио и Сакари Меландер.



Согласно новой практике, пограничник после короткого интервью должен принять решение — выдворять ли просителя убежища обратно в Россию или нет. Эта ситуация и провоцирует возможное совершение преступления против прав человека, считают юристы.



Сотрудник пограничной службы, не являющийся кабинетным работником, по сути стоит перед невыполнимой задачей, отмечает Нуотио.