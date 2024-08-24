Ветер сбил планы: сотни пассажиров застряли в Сочи из-за погодных катаклизмов

Сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь из аэропорта Сочи 24 августа. Причиной стал сильный ветер, из-за которого еще днем 20 воздушных судов вынуждены были уйти на запасные аэродромы — в Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту.
Обратные вылеты этих самолетов отложили на более позднее время, отправление еще четырех перенесли аж на воскресенье.
Среди заложников ситуации оказался петербуржец Михаил. Он должен был покинуть курорт рейсом U6548 авиакомпании «Уральские авиалинии» в 17:30, однако, прибыв в аэропорт, узнал, что вылет отложили сначала на 20:55. А потом снова перенесли.
«На данный момент предварительно вылет в 1:10 25 августа (вместо 17:30 24 августа)», — говорит мужчина. Он отмечает, что пассажирам, среди которых многие с маленькими детьми, не предложили ни воду, ни горячее питание.
Судя по видео, которое мужчина снял в зале ожидания аэропорта, пассажиры страдают от духоты. Многие вынуждены коротать время ожидания стоя, поскольку присесть откровенно некуда.
читатель «Фонтанки»
В аэропорту Сочи предупредили, что сложные метеоусловия прогнозируются в течение двух дней. По данным онлайн-табло, в субботу на несколько часов были задержаны как минимум три самолета в Петербург. Два должны вот-вот улететь. На прибытие задерживается один самолет из Северной столицы.
Как пишут коллеги из Sochi1, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. 24 и 25 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, ветер до 17 м/с, подъемы уровней рек. На участке Магри — Веселое имеется опасность образования смерчей над морем. Из-за непогоды для купания были закрыты все пляжи. Курорты из-за грозы остановили часть подъемников, прекратили работу аттракционы. Красная Поляна отменила спортивные соревнования. Службы работают в усиленном режиме.