Ветер сбил планы: сотни пассажиров застряли в Сочи из-за погодных катаклизмов

Сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь из аэропорта Сочи 24 августа. Причиной стал сильный ветер, из-за которого еще днем 20 воздушных судов вынуждены были уйти на запасные аэродромы — в Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту.



Обратные вылеты этих самолетов отложили на более позднее время, отправление еще четырех перенесли аж на воскресенье.

Среди заложников ситуации оказался петербуржец Михаил. Он должен был покинуть курорт рейсом U6548 авиакомпании «Уральские авиалинии» в 17:30, однако, прибыв в аэропорт, узнал, что вылет отложили сначала на 20:55. А потом снова перенесли.

