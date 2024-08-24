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    Работа по погоде. Два десятка самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи

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    В Сочи из-за усиления ветра аэропорт «работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании». Об этом говорится в телеграм-канале воздушной гавани днем 24 августа.

    Там отметили, что в связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полётов по состоянию на 15:00 мск экипажи 20 воздушных судов решили уйти на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста). Вылет обратных рейсов на этих самолетах задержат из-за позднего прибытия.

    В Росавиации тем временем сообщили, что, по данным на 15:30, «грозовой фронт покинул район сочинского аэродрома. Самолеты, севшие на запасных аэродромах, стали вылетать в Сочи».

    Как пишут коллеги из Sochi1, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. 24 и 25 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, ветер до 17 м/с, подъемы уровней рек. На участке Магри — Веселое имеется опасность образования смерчей над морем.

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