На творческом вечере Андрея Губина выступили Лепс, Лазарев и Киркоров. Сам певец вышел на сцену впервые за 19 лет

Творческий вечер Андрея Губина прошел 23 августа в Сочи в концертном зале «Сириус» в рамках фестиваля «Новая волна». Звезды российского шоу-бизнеса перепевали знаменитые хиты артиста.



Сам певец также приехал, что стало для многих неожиданностью, ведь певец много лет не появлялся на публике. По его собственному признанию, в последний раз он выступал в 2005 году. Сейчас он каждый день ходит в бассейн плавать из-за болей в спине, иначе не может дышать.



Открыл творческий вечер Филипп Киркоров с песней «Милая моя». В конце своего выступления он подарил цветы Губину.



«Сегодня все цветы для тебя», — заявил Киркоров.



Starhit.ru

В ответ Губин подбежал к сцене и трогательно обнял коллегу.



Григорий Лепс так исполнил суперхит Губина «Ночь», будто он пел эту песню всю жизнь. Также треки Губина перепели Сергей Лазарев, ST, Богдан Титомир, Артур Пирожков, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Хабиб.



Starhit.ru

Как отметило издание Starhit, певец по-разному реагировал на выступления коллег: кому-то хлопал, кого-то обнимал, на кого-то недовольно хмурился. Но в целом мероприятие ему, похоже, понравилось.



Starhit.ru

Starhit.ru

30 апреля Губину исполнилось 50 лет. В 90-х годах он был одним из самых популярных артистов в России, выпуская хиты в промышленных масштабах. В нулевые Губин внезапно исчез из публичного поля.



В 2017-м Губин стал гостем шоу «Прямой эфир», где рассказал, что еще в середине нулевых врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли). Также он говорил, что его преследуют неизвестные люди. В октябре 2021 года Губин заявил, что «постепенно умирает». В мае 2024-го он объявил о завершении карьеры и сказал, что пока не знает, кому отдать свои композиции.

