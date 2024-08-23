Певец SHAMAN выступит в Оренбурге за 16 млн. Его просят отдать гонорар пострадавшим от паводка

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) направить гонорар за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, сообщает РИА Новости 23 августа.



На оплату выступления артиста местные власти выделили 16 миллионов рублей. Концерт должен пройти на День города. Однако сумма возмутила жителей региона. Нина Останина попросила певца стараться избегать ситуаций, которые вызывают недовольство среди россиян.



Также депутат обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем исключать неуместные траты денег из бюджета.

