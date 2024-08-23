    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 12

    4 м/с, ю-з

    756мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.29eur101.62

    Певец SHAMAN выступит в Оренбурге за 16 млн. Его просят отдать гонорар пострадавшим от паводка

    2009
    17 комментариев

    Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) направить гонорар за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка, сообщает РИА Новости 23 августа.

    На оплату выступления артиста местные власти выделили 16 миллионов рублей. Концерт должен пройти на День города. Однако сумма возмутила жителей региона. Нина Останина попросила певца стараться избегать ситуаций, которые вызывают недовольство среди россиян.

    Также депутат обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем исключать неуместные траты денег из бюджета.

    Напомним, 4 апреля в Оренбургской области вводили режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Спустя время ситуация достигла федеральных масштабов. Весной предварительный ущерб от паводка в регионе оценивали в 40 миллиардов рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    SHAMANОренбургПаводок
    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close