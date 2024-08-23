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    Боевые действия

    Попытка атаки АЭС в Курчатове и «буферная зона» в российском приграничье. Главное о боях в Курской области

    2023
    11 комментариев

    Попытку атаковать атомную электростанцию в Курчатове зафиксировали российские правоохранители, число пострадавших в результате действий ВСУ в Курской области с 6 августа достигло 195 человек. Главное о ситуации на границе с Украиной к этому часу — в материале «Фонтанки».

    Военная сводка

    • В Курской области 23 августа уже минимум дважды объявлялась ракетная опасность, следует из публикаций врио губернатора Алексея Смирнова. По данными Минобороны, в течение прошедшей ночи силами ПВО три беспилотника были уничтожены над территорией региона.
    • С начала боев в Курской области в центре внимания находятся два крупных объекта в регионе — газоизмерительная станция «Суджа», через которую российский газ идет транзитом по Украине в Европу, и Курская АЭС. Оба объекта работают штатно, однако, как утверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Украина пыталась атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС в Курчатове. Его нашли недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС, сообщает агентство со ссылкой на источник. 4-й энергоблок атомной станции 25 августа отключат от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщил концерн «Росэнергоатом» в Telegram-канале. Ремонт, согласно плану, займет 59 суток.
    • Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 23 августа по противнику нанесли удары экипажи Ми-28нм. В результате были уничтожены бронетехника и бойцы. Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области попало на видео.

    Минобороны России

    Минобороны России

    • С 6 августа за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от атак ВСУ, из них 10 детей, сообщила пресс-служба правительства Курской области.
    • Почти полностью пустые улицы увидел военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который побывал в Беловском районе Курской области. По его словам, если бы противнику удалось прорваться к райцентру Белая Слобода, то он бы значительно расширил свой плацдарм к востоку от Суджи. «Расчет врага простой — по дорогам общего пользования несешься до ключевого перекрестка, берешь его под контроль, ждешь подкрепления, развиваешь успех», — пишет Коц, отмечая, что украинские формирования не учли пару нюансов в виде добровольческого отряда спецназначения «Анвар» и морпехов 810-й бригады Черноморского флота России.

    Ситуация вокруг Курской области

    • Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо «буферную зону» на территории России, отметив, что это невозможно. Ранее о таких планах заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сказал российский посол журналистам.
    • Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал. На сайте Deutsche Welle* (признан иноагентом в РФ) говорится, что корреспондент Ник Коннолли побывала в Судже под наблюдением украинских военных.
    • Более 240 тонн гуманитарной помощи доставили в Курскую область за прошедшие сутки, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    *Признан в России иностранным агентом.

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