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    Автобус сбил женщину у станции метро «Проспект Ветеранов»

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    Рейсовый пассажирский автобус сбил женщину около станции «Проспект Ветеранов». ДТП произошло вечером 22 августа в Кировском районе около дома № 78 по бульвару Новаторов примерно в 22 часа, как стало известно «Фонтанке».

    Известно, что пострадавшую госпитализировали с травмой головы, но точные причины и обстоятельства происшествия предстоит установить.

    По свидетельствам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте.


    10 дней назад серьезное ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке в Красном Селе. Женщина переходила дорогу на «зеленый», когда оказалась под колесами автобуса.

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    Автобус сбил женщинуПроспект ветеранов
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