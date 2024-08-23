Автобус сбил женщину у станции метро «Проспект Ветеранов»

Рейсовый пассажирский автобус сбил женщину около станции «Проспект Ветеранов». ДТП произошло вечером 22 августа в Кировском районе около дома № 78 по бульвару Новаторов примерно в 22 часа, как стало известно «Фонтанке».

Известно, что пострадавшую госпитализировали с травмой головы, но точные причины и обстоятельства происшествия предстоит установить.

По свидетельствам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте.



10 дней назад серьезное ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке в Красном Селе. Женщина переходила дорогу на «зеленый», когда оказалась под колесами автобуса.

