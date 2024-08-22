Всего два за много лет. Дом редкого рыболова нашли в Петербурге

Большую редкость — гнездо скопы — заметили специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий в одной из заповедных зон Петербурга. Сама птица редкая: она занесена в Красную книгу России и Санкт-Петербурга, а гнездо — второе, обнаруженное в последние годы в черте города. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
Скопа — перелётная хищная птица. Она прилетает к нам весной, чтобы вывести потомство, строит гнёзда на высоких, отдельно стоящих деревьях у водоёмов, поскольку питается рыбой (смотрите интересное фото). В конце августа — начале сентября взрослые и подросший молодняк отправляются на зимовку в Восточную, Центральную и Юго-Западную Африку (Египет, Южный Судан, Ангола), преодолевая по 3–8 тысяч километров.
«Обнаруженное гнездо скопы подтверждает, что усилия, которые прилагают экологи, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий по сохранению уникальных экосистем, приносят видимые результаты», — отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман.
Комитет напоминает, что если вы встретили раненую птицу или животное в черте города, необходимо сообщить об этом в круглосуточную мобильную экологическую службу: (812) 417-59-36.
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