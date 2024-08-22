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Общество Всего два за много лет. Дом редкого рыболова нашли в Петербурге

Всего два за много лет. Дом редкого рыболова нашли в Петербурге

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1 комментарий

Большую редкость — гнездо скопы — заметили специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий в одной из заповедных зон Петербурга. Сама птица редкая: она занесена в Красную книгу России и Санкт-Петербурга, а гнездо — второе, обнаруженное в последние годы в черте города. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Скопа — перелётная хищная птица. Она прилетает к нам весной, чтобы вывести потомство, строит гнёзда на высоких, отдельно стоящих деревьях у водоёмов, поскольку питается рыбой (смотрите интересное фото). В конце августа — начале сентября взрослые и подросший молодняк отправляются на зимовку в Восточную, Центральную и Юго-Западную Африку (Египет, Южный Судан, Ангола), преодолевая по 3–8 тысяч километров.

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«Обнаруженное гнездо скопы подтверждает, что усилия, которые прилагают экологи, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий по сохранению уникальных экосистем, приносят видимые результаты», — отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман.

Комитет напоминает, что если вы встретили раненую птицу или животное в черте города, необходимо сообщить об этом в круглосуточную мобильную экологическую службу: (812) 417-59-36.

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Комментарии
1
282408812
22 августа 2024, 16:24
чучела их продаются за 5-9 тыр
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