Всего два за много лет. Дом редкого рыболова нашли в Петербурге

Источник: комитет по природопользованию Петербурга







Большую редкость — гнездо скопы — заметили специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий в одной из заповедных зон Петербурга. Сама птица редкая: она занесена в Красную книгу России и Санкт-Петербурга, а гнездо — второе, обнаруженное в последние годы в черте города. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.



Скопа — перелётная хищная птица. Она прилетает к нам весной, чтобы вывести потомство, строит гнёзда на высоких, отдельно стоящих деревьях у водоёмов, поскольку питается рыбой (смотрите интересное фото). В конце августа — начале сентября взрослые и подросший молодняк отправляются на зимовку в Восточную, Центральную и Юго-Западную Африку (Египет, Южный Судан, Ангола), преодолевая по 3–8 тысяч километров.



1 из 2 Источник: комитет по природопользованию Петербурга

«Обнаруженное гнездо скопы подтверждает, что усилия, которые прилагают экологи, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий по сохранению уникальных экосистем, приносят видимые результаты», — отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман.



Комитет напоминает, что если вы встретили раненую птицу или животное в черте города, необходимо сообщить об этом в круглосуточную мобильную экологическую службу: (812) 417-59-36.

