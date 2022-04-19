Редкое фото: скопа показывает Петербург рыбе

Необычный кадр сделала петербурженка над Финским заливом. Ей удалось сфотографировать краснокнижную птицу вместе с её добычей.

Фотографии скопы с рыбой в когтях, сделанные, по словам автора Ирины, 18 апреля на южном берегу Финского залива, публикует сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». «Скопа показывает мир своему другу-лещу», «рыба-путешественница», — комментируют подписчики.



Что касается рыбы, это может быть лещ, подлещик, белоглазка, густера или синец — все они очень похожи друг на друга, отмечают в комментариях.

