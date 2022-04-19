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    Редкое фото: скопа показывает Петербург рыбе

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    7 комментариев

    Необычный кадр сделала петербурженка над Финским заливом. Ей удалось сфотографировать краснокнижную птицу вместе с её добычей.

    Фото: Ирина Шемарова / Птицы СПб и России
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    Фотографии скопы с рыбой в когтях, сделанные, по словам автора Ирины, 18 апреля на южном берегу Финского залива, публикует сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». «Скопа показывает мир своему другу-лещу», «рыба-путешественница», — комментируют подписчики.

    Что касается рыбы, это может быть лещ, подлещик, белоглазка, густера или синец — все они очень похожи друг на друга, отмечают в комментариях.

    Прошлым летом другому бёрдвотчеру из Петербурга удалось сделать похожие кадры, на них скопа несёт рыбу брюхом к брюху. Скопа — это хищник, занесён в Красную книгу Ленинградской области

    Фото: Ирина Шемарова / Птицы СПб и России

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    Комментарии (7)

    душилидушили
    Отличный перформанс скопы на радость комьюнити бёрдвотчеров.
    James Cook
    И без удочки получается
    Cashmare
    красивое
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