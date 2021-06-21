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Брюхо к брюху. Петербуржец снял, как в небе скопа несёт леща

В Петербурге заметили хищника с добычей

Удивительный кадр сделал бёрдвотчер из Петербурга: он сумел заснять летящего хищника с добычей.

Фотограф Антон Кубышкин наблюдал за птицами 20 июня в Приморском районе. В районе КАД он заметил странную парочку. Как выяснилось, это скопа, несущая в лапах леща, «причём весьма здорового по отношению к телу скопы», рассказал фотограф «Фонтанке». Его снимки публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

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Скопа (Pandion haliaetus) — редкая в наших краях птица. Она занесена в Красную книгу Ленинградской области.

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Комментарии (5)

AGP
Антон--да, молодец.
В отличие от автора, словодрочера.
Nafanka
И цвета (окраса) одинакового и охотник и добыча и глаза одинакового медового цвета...
DDoin
Антон — молодец!
Такая красота и много кадров.
Поздравляю!
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