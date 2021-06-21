Удивительный кадр сделал бёрдвотчер из Петербурга: он сумел заснять летящего хищника с добычей.
Фотограф Антон Кубышкин наблюдал за птицами 20 июня в Приморском районе. В районе КАД он заметил странную парочку. Как выяснилось, это скопа, несущая в лапах леща, «причём весьма здорового по отношению к телу скопы», рассказал фотограф «Фонтанке». Его снимки публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Скопа (Pandion haliaetus) — редкая в наших краях птица. Она занесена в Красную книгу Ленинградской области.