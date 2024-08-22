Один из сильнейших альпинистов России погиб, не сумев найти друга. Поиски его тела прекращены

Фрагмент фотографии с сайта Федерации альпинизма России Фото: www.alpfederation.ru Фото: www.alpfederation.ru Поделиться Поделиться





Федерация альпинизма России подтвердила факт смерти одного из сильнейших альпинистов страны Сергея Нилова. Поиски его тела участники экспедиции решили прекратить, сообщается 22 августа на сайте федерации.

После обрушения серака (вертикальное ледниковое образование на передней кромке ледника) шел затяжной снегопад, сейчас склоны покрыты большим слоем снега, и попытки сделать облет не принесли результатов, отмечается в сообщении.



Напомним, экспедиция из пяти человек, в числе которых был Нилов, отправилась на гору Гашербрум IV в Пакистане, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в сентябре 2023 года . Тогда вместе с Головченко восхождение совершал Нилов, он тоже сорвался, но выжил и был спасён. На этот раз он погиб из-за схода льда. Его товарищи Михаил Миронов и Сергей Миронов три дня провели на ледопаде, их удалось спасти. Сегодня утром мужчин, наконец, доставили в госпиталь в Скарду. Их состояние оценивается как благополучное, без серьезных последствий.



Фото: www.alpfederation.ru Фото: www.alpfederation.ru Поделиться Поделиться





«Экспедиция не закончилась еще более масштабной трагедией благодаря героизму пакистанских спасателей, которые, хоть и за деньги, но согласились рискнуть собственными жизнями и выйти на спасательные работы на потенциально опасные участки ледопада, чтобы спустить оттуда Сергея и Михаила Мироновых, находившихся во время обрушения ледово-снежных масс в непосредственной близости от Сергея Нилова. Они не получили серьезных травм, но тем не менее не могли спускаться самостоятельно, поэтому дожидались помощи спасателей», — отмечают в федерации.



Сергей Нилов родился в 1977 году в Подмосковье. В юности он состоял в альпинистском клубе ЦСКА имени Демченко в Одинцово и представлял региональную спортивную общественную организацию «Федерация альпинизма в Москве». В 2007 году его впервые номинировали на самую престижную российскую альпинистскую премию «Золотой ледоруб России», а в 2008-м он стал мастером спорта. Нилов дважды удостоен главной международной награды в альпинизме Piolets d’Or (2012, 2016), он четырехкратный обладатель «Золотого ледоруба России». За годы существования премии из всех обладателей больше всех ледорубов было именно у Нилова и Головченко (по четыре).

