Один из сильнейших альпинистов России погиб, не сумев найти друга. Поиски его тела прекращены

Федерация альпинизма России подтвердила факт смерти одного из сильнейших альпинистов страны Сергея Нилова. Поиски его тела участники экспедиции решили прекратить, сообщается
После обрушения серака (вертикальное ледниковое образование на передней кромке ледника) шел затяжной снегопад, сейчас склоны покрыты большим слоем снега, и попытки сделать облет не принесли результатов, отмечается в сообщении.
Напомним, экспедиция из пяти человек, в числе которых был Нилов, отправилась на гору
«Экспедиция не закончилась еще более масштабной трагедией благодаря героизму пакистанских спасателей, которые, хоть и за деньги, но согласились рискнуть собственными жизнями и выйти на спасательные работы на потенциально опасные участки ледопада, чтобы спустить оттуда Сергея и Михаила Мироновых, находившихся во время обрушения ледово-снежных масс в непосредственной близости от Сергея Нилова. Они не получили серьезных травм, но тем не менее не могли спускаться самостоятельно, поэтому дожидались помощи спасателей», — отмечают в федерации.
Сергей Нилов родился в 1977 году в Подмосковье. В юности он состоял в альпинистском клубе ЦСКА имени Демченко в Одинцово и представлял региональную спортивную общественную организацию «Федерация альпинизма в Москве». В
«Федерация альпинизма России выражает глубочайшие соболезнования семье Сергея Нилова. Вся российская альпинистская общественность скорбит об этой утрате. Соболезнует не только российское, но и мировое альпсообщество, которое все эти дни было с нами на связи и следило за событиями на