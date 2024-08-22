«Постоянная борьба. Каждый шаг с трудом дается». Пострадавшая от теракта в «Крокусе» пять месяцев живет в больнице





Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





Со дня теракта в «Крокус Сити Холле» прошло пять месяцев. Тогда в его эпицентре оказались Михаил и Дарья Науменковы. Мужчина чудом не пострадал, а его супругу серьезно ранили. Она до сих пор находится в больнице, но жизни Дарьи больше ничего не угрожает. И это главное. Взгляд на будущее у семьи позитивный, однако испытания все еще есть.

У Науменковых, которые вместе уже более 15 лет, двое детей: мальчик и девочка. Супруги оба любят рок-музыку. Поэтому за пару недель до концерта группы «Пикник» решили взять билеты. В тот день — 22 марта — Михаил ехал с работы на машине, а Дарья — на метро. Мужчина первым оказался у «Крокуса» и занял очередь перед входом в зал, где проверяли билеты. Вскоре туда подоспела и Дарья.



«Вдруг услышали хлопки, как будто взрывают петарду. Потом выстрелы, народ побежал в стороны, мы побежали в сторону входа в зал. Около барной стойки остановились, я обернулся посмотреть, что происходит, увидел людей с оружием, которые стреляли по людям, вылетающие стекла. Понял, что это не учения и надо искать укрытие», — рассказывал Михаил.



Науменковы прятались вместе с другими людьми в лифте. Террористы в этот момент шли по центру общего зала и стреляли. Один из них заметил людей около ниши лифта и указал на них рукой напарнику. По спрятавшимся выпустили очередь. Михаил не пострадал, а у Дарьи появились кровь на животе и отверстие от пули. Мужчина самостоятельно повез жену в больницу: гнал по МКАДу, попросил ДПСников помочь мигалками и сиреной. Доехал, прошла экстренная операция. Дарья выжила.

Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





Пуля попала Дарье в живот и прошла навылет. Уже после появились осложнения из-за инфекций и кровопотери. Женщина перенесла более 30 операций . Дарье предстоит долгий путь к выздоровлению, потребуются новые операции. Семья молится и надеется на лучшее — силы дает поддержка детей, мужа, родителей, друзей, да и всех неравнодушных.

О пути преодоления в пять месяцев и надеждах на будущее «Фонтанка» поговорила с Михаилом Науменковым.



«Сначала врачи сделали много операций, потом еще много операций. Дарья с момента того, как оказалась в больнице, до сих пор там находится. Состояние стабильное. Потихоньку идут изменения в лучшую сторону, но все достаточно медленно происходит», — рассказал муж.



Сейчас Дарья Науменкова лежит в паллиативном отделении Боткинской больницы в Москве. Ей требуется постоянный уход, потому что она пока еще не может самостоятельно себя обслуживать. Дети и супруг постоянно ее навещают. Недавно произошло приятное: Дарья начала самостоятельно вставать и ходить. Еще в ее жизни появились краткосрочные прогулки на улице, куда женщину вывозят на коляске.

«Настроение у нее такое позитивное. Надеется, что выздоровеет. Мы все тоже на это надеемся», — поделился супруг.

Когда Дарья пришла в себя, то первое время очень плохо спала. Ее мучили кошмары и панические атаки. Из-за постоянных операций было тяжело морально и физически, да и сам процесс лечения был трудным. Ее вводили в искусственный медикаментозный сон, после множества операций началось восстановление, но вскоре появились осложнения — из-за заражения и инфекции. Так женщина снова оказалась в реанимации, где провела какое-то время.

Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





«Постоянная борьба. Каждый шаг с трудом дается, но за счет поддержки со стороны семьи, близких, детей… она присутствия духа не теряет. Улыбаться уже начала. На будущее позитивно смотрим. Надеемся, что сможем это все пережить. Восстановиться, вести полноценный образ жизни и забыть про все эти события», — говорит Михаил.



На вопрос о самом тяжелом, что далось после «Крокуса», супруг ответил: привыкнуть к новым условиям жизни и ограничениям для супруги. В такой ситуации, говорит он, на второй план отходят все переживания из-за денег и проблем на работе, не обращаешь особого внимания на новости и происходящее вокруг. Произошла, как объяснил Михаил, переоценка жизненных приоритетов и ценностей.

«Просто лежишь у супруги в больнице. Она рядом и радуется каким-то простым мелочам: выйти на улицу, погулять на солнышке, потрогать траву, цветочек понюхать. Еще проснуться с утра, чтобы ничего не болело. Ей тяжело приходится, она учится жить и ходить. Сейчас есть физические ограничения по здоровью. Она не может самостоятельно что-то делать, но все равно не теряет присутствия духа», — поделился он.

Фото: предоставлено «Фонтанке.ру» Поделиться Поделиться





На вопрос о прогнозах о полном восстановлении Михаил ответил, что конкретики врачи пока не дают — всё будет зависеть от общего состояния здоровья и организма.

