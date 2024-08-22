На улицах Курска начали устанавливать железобетонные укрытия

В Курске 22 августа по решению оперативного штаба начали устанавливать железобетонные укрытия. Городская администрация определила ключевые точки для бетонных модульных укрытий — в местах массового скопления людей, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.
«Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре», — отмечает Смирнов.
Железобетонные укрытия установят также в Железногорске (десять штук) и в Курчатове (количество ещё не определено).
Зимой похожие бетонные укрытия появились в Белгороде.
«Фонтанка» регулярно рассказывает о сложной ситуации в Курской области, где идут бои. По данным на 21 августа, в результате атаки ВСУ в области была подтверждена гибель 31 человека, 143 получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка. Ещё один человек погиб вчера из-за атаки коптера. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очень обеспокоен, и собирается посетить Курскую АЭС.