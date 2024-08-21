В Минобороны рассказали, что произошло в Курской области за сутки

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ 21 августа. За прошедшие сутки противник потерял до 300 военнослужащих, добавили в ведомстве.



В Минобороны сообщили об отражении попыток атак штурмовых отрядов ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька силами группировки войск «Север». Здесь противник потерял более 45 военнослужащих, два танка, американский бронетранспортер и шесть бронированных автомобилей, отметили в ведомстве.

