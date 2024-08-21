В Минобороны рассказали, что произошло в Курской области за сутки

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ 21 августа. За прошедшие сутки противник потерял до 300 военнослужащих, добавили в ведомстве.
В Минобороны сообщили об отражении попыток атак штурмовых отрядов ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька силами группировки войск «Север». Здесь противник потерял более 45 военнослужащих, два танка, американский бронетранспортер и шесть бронированных автомобилей, отметили в ведомстве.
Продолжаются поиски диверсионных групп противника. Нанесены удары по 22-й, 115-й механизированным, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица и других. Также, добавили в ведомстве, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в Сумской области.
За сутки противник потерял до 300 военнослужащих, 26 единиц бронетехники, среди которой — шесть танков, три бронетранспортера, 17 бронированных машин, два автомобиля и две установки РСЗО. Согласно информации Минобороны, всего на курском направлении противник потерял более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля и другую технику.