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    В Курской области из-за атак ВСУ погибли более 30 человек

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    Выросло число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По последним данным медицинских служб, на утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека, пишет ТАСС. Накануне сообщалось о 17 погибших.

    143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка.

    Российские войска ведут зачистку региона от противника. Тысячам жителей пришлось переехать из приграничных районов. В понедельник семьи беженцев получили 194 сертификата на новое жилье. С 11 по 19 августа жители области подали в Российский Красный Крест более 1500 заявок на поиск исчезнувших людей, 100 из них были найдены.

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