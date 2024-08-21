В Курской области из-за атак ВСУ погибли более 30 человек

Выросло число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По последним данным медицинских служб, на утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека, пишет ТАСС. Накануне сообщалось о 17 погибших.
143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка.
Российские войска ведут зачистку региона от противника. Тысячам жителей пришлось переехать из приграничных районов. В понедельник семьи беженцев получили 194 сертификата на новое жилье. С 11 по 19 августа жители области подали в Российский Красный Крест более 1500 заявок на поиск исчезнувших людей, 100 из них были найдены.