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    Боевые действия

    Минобороны РФ рассказало о ходе боев в Курской области

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    Министерство обороны РФ 19 августа рассказало о ситуации на Курском направлении. За сутки, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 330 человек и 27 единиц бронетехники, среди которой четыре танка. Зачистка региона от противника продолжается.

    Как рассказали в пресс-службе ведомства, подразделения группировки «Север» ведут поиск диверсионных групп южнее Скрылевки и Шептуховки. Также ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых отрядов ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Здесь противник потерял танк, БМП и более 25 человек. Четверо военнослужащих взяты в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили силы 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Борки, Богдановки, Вишневки, Викторовки и ряда других населенных пунктов, добавили в ведомстве.

    Всего за время боев на Курском направлении противник, как утверждают в Минобороны РФ, потерял до 3 800 военнослужащих, 54 танка, 26 БМП, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять ЗРК и другую технику.

    Последнее о ситуации в Курской области собрали здесь.

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