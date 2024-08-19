Минобороны РФ рассказало о ходе боев в Курской области

Министерство обороны РФ 19 августа рассказало о ситуации на Курском направлении. За сутки, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 330 человек и 27 единиц бронетехники, среди которой четыре танка. Зачистка региона от противника продолжается.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подразделения группировки «Север» ведут поиск диверсионных групп южнее Скрылевки и Шептуховки. Также ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых отрядов ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Здесь противник потерял танк, БМП и более 25 человек. Четверо военнослужащих взяты в плен.