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    Губернатор Брянской области сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию региона

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    В Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом вечером 21 августа сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

    По сведениям губернатора, попытка прорыва ДРГ была «предотвращена силами пограничной службы ФСБ России и подразделениями ВС РФ», а «противнику нанесено огневое поражение».


    «Обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», добавляет Богомаз.

    Министерство обороны на данный момент никак не комментировало попытку прорыва ДРГ. Климовский район находится у стыка границ России, Украины и Беларуси.

    ВС РФ более двух недель ведут бои с украинской армией в Курской области после ее вторжения в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим КТО.

    Главное о ситуации на границе с Украиной — в материале «Фонтанки».

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    Александр БогомазБрянская областьДргПрорывВС РФ
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