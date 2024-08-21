Эксперты рекомендовали признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия

По результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) было рекомендовано признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП)
Дом Олениных на Пушкинской 1/17 построен
В 2004 году здание вместе с садом вокруг получило статус выявленного объекта культурного наследия. Это промежуточное положение, которое призвано защитить дом от сноса и разрушения, пока экспертизы не подтвердят его особую ценность. В отношении выявленных объектов нет обязательства по реставрации, то есть может быть проведен только ремонт. На них не утверждаются охранные обязательства. За нарушения правил обращения с таким историческим зданием прописаны более низкие штрафы (до миллиона рублей для юридических лиц, в случае с объектами культурного наследия речь о пяти миллионах). Тем не менее, согласно петербургскому закону «Об охране культурного наследия», работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия могут проводиться только на основании письменного разрешения и задания от профильного ведомства и в соответствии с проектной документацией.
КГИОП в августе рассказывал «Фонтанке», что не был в курсе капитального ремонта, который там начали в феврале-марте 2024-го. Демонтаж элементов, входящих в предмет охраны, снятие штукатурного слоя, окон и вероятные перепланировки внутри здания были зафиксированы только во время проверки в июле.
ГИКЭ от 20 июля приходит к тем же выводам, что предыдущая экспертиза,
Дом Олениных, по мнению эксперта, архитектора Григория Иванова, имеет не только архитектурную, но и градостроительную, и мемориальную ценность.
«Местоположение здания на пересечении двух центральных улиц города, "фиксация" угла (с характерным закруглением) квартала, спланированного по проекту
Ранее «Фонтанка» поговорила с бизнесменом, компания которого купила все квартиры и нежилые помещения в Доме Олениных и инициировала ремонт фасада. Он рассказал, что согласование с КГИОП, по его мнению, занимает слишком много времени, а он хотел успеть отремонтировать фасад в теплое время года.