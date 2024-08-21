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    Эксперты рекомендовали признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия

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    Дом Олениных до ремонта
    Дом Олениных до ремонтаФото: Citiwalls
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    По результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) было рекомендовано признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) 21 августа. Ранее ведомство обратилось в полицию с просьбой завести уголовное дело на собственника, который проводит там капитальный ремонт, — по статье об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия.

    Дом Олениных на Пушкинской 1/17 построен в 1828 году, после чего его дважды видоизменяли — по данным экспертов, в 1907 и 1952 году. В первый раз его надстроили куполом и световым фонарем, а уже в советское время восстановили после боевых действий и приспособили под многоквартирное жилье. Сейчас его стиль представляет собой смесь классики и эклектики.

    В 2004 году здание вместе с садом вокруг получило статус выявленного объекта культурного наследия. Это промежуточное положение, которое призвано защитить дом от сноса и разрушения, пока экспертизы не подтвердят его особую ценность. В отношении выявленных объектов нет обязательства по реставрации, то есть может быть проведен только ремонт. На них не утверждаются охранные обязательства. За нарушения правил обращения с таким историческим зданием прописаны более низкие штрафы (до миллиона рублей для юридических лиц, в случае с объектами культурного наследия речь о пяти миллионах). Тем не менее, согласно петербургскому закону «Об охране культурного наследия», работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия могут проводиться только на основании письменного разрешения и задания от профильного ведомства и в соответствии с проектной документацией.

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    КГИОП в августе рассказывал «Фонтанке», что не был в курсе капитального ремонта, который там начали в феврале-марте 2024-го. Демонтаж элементов, входящих в предмет охраны, снятие штукатурного слоя, окон и вероятные перепланировки внутри здания были зафиксированы только во время проверки в июле.

    ГИКЭ от 20 июля приходит к тем же выводам, что предыдущая экспертиза, от 24 июня: Дом Олениных рекомендовано наделить статусом объекта культурного наследия регионального значения. Сад рядом с усадьбой предлагают не включать в состав особо охраняемого объекта, но защитить его от застройки, проведя формальную границу памятника вдоль него.

    Дом Олениных, по мнению эксперта, архитектора Григория Иванова, имеет не только архитектурную, но и градостроительную, и мемориальную ценность.

    «Местоположение здания на пересечении двух центральных улиц города, "фиксация" угла (с характерным закруглением) квартала, спланированного по проекту В. И. Гесте, составляют градостроительную ценность объекта, который является важным элементом планировки центра города, созданной в начале XIX века. История здания связана с выдающимися деятелями культуры и искусства — семьей Олениных, владевших зданием и участком в XIX веке, и временным пребыванием поэтессы А. А. Ахматовой. <… > Таким образом, объект обладает исторической, градостроительной, мемориальной ценностью, имеет важное значение для истории и культуры Санкт-Петербурга как элемент планировки города, созданной в начале XIX века».

    Ранее «Фонтанка» поговорила с бизнесменом, компания которого купила все квартиры и нежилые помещения в Доме Олениных и инициировала ремонт фасада. Он рассказал, что согласование с КГИОП, по его мнению, занимает слишком много времени, а он хотел успеть отремонтировать фасад в теплое время года.

    Дом Олениных до ремонта
    Дом Олениных до ремонтаФото: Citiwalls

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    Дом ОлениныхПушкинКГИОПГИКЭОбъект культурного наследияРемонт
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