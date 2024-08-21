Эксперты рекомендовали признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия

По результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) было рекомендовано признать Дом Олениных в Пушкине объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) 21 августа . Ранее ведомство обратилось в полицию с просьбой завести уголовное дело на собственника, который проводит там капитальный ремонт, — по статье об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия.



Дом Олениных на Пушкинской 1/17 построен в 1828 году , после чего его дважды видоизменяли — по данным экспертов, в 1907 и 1952 году . В первый раз его надстроили куполом и световым фонарем, а уже в советское время восстановили после боевых действий и приспособили под многоквартирное жилье. Сейчас его стиль представляет собой смесь классики и эклектики.



В 2004 году здание вместе с садом вокруг получило статус выявленного объекта культурного наследия. Это промежуточное положение, которое призвано защитить дом от сноса и разрушения, пока экспертизы не подтвердят его особую ценность. В отношении выявленных объектов нет обязательства по реставрации, то есть может быть проведен только ремонт. На них не утверждаются охранные обязательства. За нарушения правил обращения с таким историческим зданием прописаны более низкие штрафы (до миллиона рублей для юридических лиц, в случае с объектами культурного наследия речь о пяти миллионах). Тем не менее, согласно петербургскому закону «Об охране культурного наследия», работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия могут проводиться только на основании письменного разрешения и задания от профильного ведомства и в соответствии с проектной документацией.

