    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, зап

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.91eur97.84

    КГИОП обратился в полицию из-за капремонта дома Олениных в Пушкине

    1992
    2 комментария

    Капитальный ремонт дореволюционного дома Олениных в центре Пушкина оказался незаконным — сообщило издание «Канонер». Заместитель председателя комитета по охране памятников (КГИОП) Галина Аганова рассказала изданию, что ведомство обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.

    ПоделитьсяПоделиться

    Здание с узнаваемой башенкой на пересечении Дворцовой и Пушкинской улиц было построено в 1828 году по проекту архитектора Василия Горностаева. Позже его дважды перестраивали, в последний раз — в 1912 году. Здесь в гостях у семьи Олениных бывал Александр Пушкин (через дорогу — дом Китаева, сейчас известный как Музей-дача Пушкина). Незадолго до революции здесь организовали санаторий, который во время войны переоборудовали под лазарет, а после революции вновь открыли санаторий. В 1921 году в нем проживала Анна Ахматова.

    Дом Олениных и сад рядом с ним имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Долгое время он стоял в запустелом виде и постепенно ветшал. В 2024 году местные жители и журналисты обратили внимание, что начался масштабный ремонт его фасада. Как отмечает «Канонер», полностью снята фасадная отделка, были сняты оконные рамы, на одном из окон висел баннер «Бизнес-проект. Продажа. Аренда» (аналогичные баннеры размещали на нем и в прошлые годы, о чем свидетельствуют панорамы «Яндекс.Карт»).

    Как сообщили в администрации Пушкинского района, работы проводит собственник за счет собственных средств. Однако выяснилось, что с КГИОП их никто не согласовывал. Как рассказала Галина Аганова «Канонеру», было направлено предостережение управляющей компании «ЖКС № 2 Пушкинского района». Комитет обратился в полицию, обращая внимание на факт повреждения памятника.

    Вместе с тем активисты с тревогой наблюдают за согласованными работами по реставрации дома Вучича в Пушкине, на Церковной, 6. По ситуации на 9 августа дом был практически полностью разобран, о чем свидетельствуют фотографии местных жителей. Как сообщал КГИОП, проектом предусмотрено восстановление объёмно-пространственного решения, исторической планировки и архитектурного решения фасадов дома по состоянию на 1930-е годы, когда в доме жил Алексей Толстой. Там должен появиться историко-литературный музей писателя.

    В июле в Пушкине горел дворец княгини Палей, который с 2013 года находился под управлением НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, но пустовал, так и не став реабилитационным центром. По поводу этого случая КГИОП также готовил заявление в полицию.

    Дом Олениных до ремонта
    Дом Олениных до ремонтаФото: Дом Олениных — Санаторий Свято-Троицкой Общины сестер милосердия на Citywalls.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПушкинКГИОПРемонт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close