КГИОП обратился в полицию из-за капремонта дома Олениных в Пушкине

Капитальный ремонт дореволюционного дома Олениных в центре Пушкина оказался незаконным — сообщило издание «Канонер». Заместитель председателя комитета по охране памятников (КГИОП) Галина Аганова рассказала изданию, что ведомство обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.

Здание с узнаваемой башенкой на пересечении Дворцовой и Пушкинской улиц было построено в 1828 году по проекту архитектора Василия Горностаева. Позже его дважды перестраивали, в последний раз — в 1912 году . Здесь в гостях у семьи Олениных бывал Александр Пушкин (через дорогу — дом Китаева, сейчас известный как Музей-дача Пушкина). Незадолго до революции здесь организовали санаторий, который во время войны переоборудовали под лазарет, а после революции вновь открыли санаторий. В 1921 году в нем проживала Анна Ахматова.



Дом Олениных и сад рядом с ним имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Долгое время он стоял в запустелом виде и постепенно ветшал. В 2024 году местные жители и журналисты обратили внимание, что начался масштабный ремонт его фасада. Как отмечает «Канонер», полностью снята фасадная отделка, были сняты оконные рамы, на одном из окон висел баннер «Бизнес-проект. Продажа. Аренда» (аналогичные баннеры размещали на нем и в прошлые годы, о чем свидетельствуют панорамы «Яндекс.Карт»).

Как сообщили в администрации Пушкинского района, работы проводит собственник за счет собственных средств. Однако выяснилось, что с КГИОП их никто не согласовывал. Как рассказала Галина Аганова «Канонеру», было направлено предостережение управляющей компании «ЖКС № 2 Пушкинского района». Комитет обратился в полицию, обращая внимание на факт повреждения памятника.

Вместе с тем активисты с тревогой наблюдают за согласованными работами по реставрации дома Вучича в Пушкине, на Церковной, 6 . По ситуации на 9 августа дом был практически полностью разобран, о чем свидетельствуют фотографии местных жителей. Как сообщал КГИОП, проектом предусмотрено восстановление объёмно-пространственного решения, исторической планировки и архитектурного решения фасадов дома по состоянию на 1930-е годы , когда в доме жил Алексей Толстой. Там должен появиться историко-литературный музей писателя.