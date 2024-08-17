КГИОП обратился в полицию из-за капремонта дома Олениных в Пушкине

Капитальный ремонт дореволюционного дома Олениных в центре Пушкина оказался незаконным — сообщило издание «Канонер». Заместитель председателя комитета по охране памятников (КГИОП) Галина Аганова рассказала изданию, что ведомство обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.
Здание с узнаваемой башенкой на пересечении Дворцовой и Пушкинской улиц было построено в
Дом Олениных и сад рядом с ним имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Долгое время он стоял в запустелом виде и постепенно ветшал. В
Как сообщили в администрации Пушкинского района, работы проводит собственник за счет собственных средств. Однако выяснилось, что с КГИОП их никто не согласовывал. Как рассказала Галина Аганова «Канонеру», было направлено предостережение управляющей компании «ЖКС
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В июле в Пушкине горел дворец княгини Палей, который с