Разрушение — или ремонт? Собственник Дома Олениных рассказал, почему начал работы без согласования

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело
«Квартиры куплены, привлечены деньги»
Шесть квартир и три нежилых помещения в доме дореволюционной постройки на
Как рассказал «Фонтанке» сам Аюпов, ремонтные работы начались вскоре после покупки — в феврале-марте.
«Конечно, мы делаем ремонт фасада. Будут скоро стоять новые окна. Размер, материал и цвет окон согласован с КГИОП. Просто общего, глобального разрешения нет. Но на получение такого разрешения уходит много времени. А сейчас лето, мы решили воспользоваться хорошей погодой и сделать фасад. В КГИОП работают люди науки, поэтому время требуется. А у нас квартиры куплены, привлечены банковские деньги», — объяснил Аюпов.
Он говорит, что не делал бы ремонт, если бы дом был в надлежащем состоянии и квартиры были бы пригодны для жилья, но сейчас это не так. Компания заключила договор с проектной организацией, которая непосредственно взаимодействует с КГИОП и другими ведомствами. Несмотря на то, что работы начались раньше, чем получено согласование, «Гданьск» старается соблюдать охранное обязательство, заверяет Аюпов.
Дом Олениных был построен из дерева в 1828 году (его дважды перестраивали, в последний раз в 1912-м). Он в сочетании с садом во дворе имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Это трехэтажное здание (один этаж подземный), в его предмет охраны входят исторические габариты и конфигурация здания, габариты крыши и труб, наружные и внутренние капитальные стены, фундамент, межэтажные перекрытия, деревянная система крыши, внутренняя лестница, материал и характер отделки фасада, балконы, карниз, оконные проемы и деревянные наличники.
«Обращаться в полицию — это право КГИОП. С прокурором я уже общался. Но посмотрите, что происходит с историческими зданиями, в том числе из-за трудностей с согласованиями. Посмотрите на Гостиный двор в Пушкине, на другие дома в самом центре города, которые обтянуты сеткой и осыпаются», — говорит Аюпов.
Он подчеркивает, что до покупки им квартир здание пустовало и разрушалось, некоторые помещения пришли в абсолютно негодное состояние.
Мужчина говорит, что запрашивал информацию у Фонда капитального ремонта о том, на какой срок запланирован ремонт фасада силами города, — и ему ответили, что этот срок еще не обозначен, поскольку достаточных средств на данный объект нет. В таких условиях всё делать пришлось самому.
«В ближайших краткосрочных планах не предусмотрено проведение капитального ремонта в этом доме. Капитального ремонта фасадов нет и в региональной программе», — подтвердили «Фонтанке» в Фонде капремонта.
За управление этим многоквартирным домом отвечает «
В организации сообщили, что поддерживают нового собственника квартир.
«Сейчас идет рассмотрение документов в профильных комитетах, рассматривается вопрос о согласовании. Понимаете, какой-то один человек, прохожий потребовал предоставить ему это согласование. А местные люди радуются, что дом приводят в соответствие с тем, каким он должен быть. Там и отопление, и водопровод надо менять — это очень большая работа. А многие дома под охраной КГИОП приходят в состояние негодности», — сказала «Фонтанке» гендиректор «
Признаки преступления
В КГИОП сообщили «Фонтанке», что проектная документация, необходимая для ремонтных работ, в комитет даже не поступала. Повреждения элементов здания, входящих в предмет охраны, выявили в конце июня, во время проверки.
«На фасадах здания произведен демонтаж штукатурного слоя, дранки, элементов архитектурного декора, являющихся предметом охраны, оконных заполнений. Демонтированы конструкции балконов по крайним осям лицевых фасадов (включая ограждения). Выполнена обшивка стен деревянной доской», — рассказывают в комитете.
Администрация Пушкинского района о ремонте фасада знала, но считала его личным делом собственника квартир, поскольку он это делает на свои деньги, — что стало известно из ответа местных чиновников на запрос КГИОП.
Комитет немедленно обратился в полицию, сообщив о признаках уголовного преступления. Максимальное наказание
Не дождавшись ответа от полиции, ведомство обратилось за помощью в прокуратуру. Прокуратура Пушкинского района провела свою проверку, во время которой выявила перепланировку внутренних помещений Дома Олениных.
В связи с выявленными нарушениями КГИОП организовал юридическую экспертизу. По ее результатам планируют подготовить обращение в суд с требованием привести объект культурного наследия в исторический вид.
Дом на Пушкинской 1/17 был построен для семьи директора Императорской публичной библиотеки Алексея Оленина. Его дочь Анна была возлюбленной Александра Пушкина