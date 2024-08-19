Разрушение — или ремонт? Собственник Дома Олениных рассказал, почему начал работы без согласования

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) из-за несогласованного ремонта Дома Олениных в Пушкине. К ситуации привлекли прокуратуру. «Фонтанка» выяснила подробности ситуации и поговорила с бизнесменом, который инициировал работы, — он рассказал, что и зачем там затеял.



«Квартиры куплены, привлечены деньги» Шесть квартир и три нежилых помещения в доме дореволюционной постройки на Пушкинской, 1/17 перешли новому собственнику в январе 2024 года — следует из данных Росреестра. Их купило ООО «Торговое предприятие Гданьск», гендиректором и бенефициаром которого является Токтасинжан Аюпов. Основной профиль компании — ресторанная деятельность и услуги по доставке продуктов питания. Ей принадлежит ресторан «Навруз», отель «Шелковый путь», сервис доставки UZ Market и производство полуфабрикатов Navruz Halal.



Как рассказал «Фонтанке» сам Аюпов, ремонтные работы начались вскоре после покупки — в феврале-марте.

«Конечно, мы делаем ремонт фасада. Будут скоро стоять новые окна. Размер, материал и цвет окон согласован с КГИОП. Просто общего, глобального разрешения нет. Но на получение такого разрешения уходит много времени. А сейчас лето, мы решили воспользоваться хорошей погодой и сделать фасад. В КГИОП работают люди науки, поэтому время требуется. А у нас квартиры куплены, привлечены банковские деньги», — объяснил Аюпов.

Дом Олениных до ремонта Фото: Citiwalls Дом Олениных до ремонта Фото: Citiwalls Дом Олениных до ремонта Фото: Citiwalls Дом Олениных до ремонта Фото: Citiwalls Поделиться Поделиться





Он говорит, что не делал бы ремонт, если бы дом был в надлежащем состоянии и квартиры были бы пригодны для жилья, но сейчас это не так. Компания заключила договор с проектной организацией, которая непосредственно взаимодействует с КГИОП и другими ведомствами. Несмотря на то, что работы начались раньше, чем получено согласование, «Гданьск» старается соблюдать охранное обязательство, заверяет Аюпов.



Дом Олениных был построен из дерева в 1828 году (его дважды перестраивали, в последний раз в 1912-м). Он в сочетании с садом во дворе имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Это трехэтажное здание (один этаж подземный), в его предмет охраны входят исторические габариты и конфигурация здания, габариты крыши и труб, наружные и внутренние капитальные стены, фундамент, межэтажные перекрытия, деревянная система крыши, внутренняя лестница, материал и характер отделки фасада, балконы, карниз, оконные проемы и деревянные наличники.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Обращаться в полицию — это право КГИОП. С прокурором я уже общался. Но посмотрите, что происходит с историческими зданиями, в том числе из-за трудностей с согласованиями. Посмотрите на Гостиный двор в Пушкине, на другие дома в самом центре города, которые обтянуты сеткой и осыпаются», — говорит Аюпов.



Он подчеркивает, что до покупки им квартир здание пустовало и разрушалось, некоторые помещения пришли в абсолютно негодное состояние.

Мужчина говорит, что запрашивал информацию у Фонда капитального ремонта о том, на какой срок запланирован ремонт фасада силами города, — и ему ответили, что этот срок еще не обозначен, поскольку достаточных средств на данный объект нет. В таких условиях всё делать пришлось самому.

«В ближайших краткосрочных планах не предусмотрено проведение капитального ремонта в этом доме. Капитального ремонта фасадов нет и в региональной программе», — подтвердили «Фонтанке» в Фонде капремонта.

Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Внутренние помещения дома до ремонта. Фотофиксация из акта Государственной историко-культурной экспертизы Фото: ГИКЭ Поделиться Поделиться





За управление этим многоквартирным домом отвечает « ЖКС № 2 Пушкинского района». Она же отвечает за содержание общего имущества здания — поэтому КГИОП вынес ей предостережение.

В организации сообщили, что поддерживают нового собственника квартир.

«Сейчас идет рассмотрение документов в профильных комитетах, рассматривается вопрос о согласовании. Понимаете, какой-то один человек, прохожий потребовал предоставить ему это согласование. А местные люди радуются, что дом приводят в соответствие с тем, каким он должен быть. Там и отопление, и водопровод надо менять — это очень большая работа. А многие дома под охраной КГИОП приходят в состояние негодности», — сказала «Фонтанке» гендиректор « ЖКС № 2 Пушкинского района» Марина Харчева.

Признаки преступления В КГИОП сообщили «Фонтанке», что проектная документация, необходимая для ремонтных работ, в комитет даже не поступала. Повреждения элементов здания, входящих в предмет охраны, выявили в конце июня, во время проверки.



«На фасадах здания произведен демонтаж штукатурного слоя, дранки, элементов архитектурного декора, являющихся предметом охраны, оконных заполнений. Демонтированы конструкции балконов по крайним осям лицевых фасадов (включая ограждения). Выполнена обшивка стен деревянной доской», — рассказывают в комитете.

Администрация Пушкинского района о ремонте фасада знала, но считала его личным делом собственника квартир, поскольку он это делает на свои деньги, — что стало известно из ответа местных чиновников на запрос КГИОП.

Комитет немедленно обратился в полицию, сообщив о признаках уголовного преступления. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) — штраф до миллиона рублей либо принудительные работы или тюремный срок до трех лет.



Не дождавшись ответа от полиции, ведомство обратилось за помощью в прокуратуру. Прокуратура Пушкинского района провела свою проверку, во время которой выявила перепланировку внутренних помещений Дома Олениных.



В связи с выявленными нарушениями КГИОП организовал юридическую экспертизу. По ее результатам планируют подготовить обращение в суд с требованием привести объект культурного наследия в исторический вид.



Дом на Пушкинской 1/17 был построен для семьи директора Императорской публичной библиотеки Алексея Оленина. Его дочь Анна была возлюбленной Александра Пушкина в 1828–1829 годах и адресатом известных его стихотворений. Пушкин не раз бывал в Доме Олениных, сейчас через дорогу находится Музей-дача Пушкина. В другой период, уже после революции, когда в здании был санаторий, в нем проживала Анна Ахматова. Во время жизни здесь она узнала о гибели первого мужа, Николая Гумилева, и брата, Андрея Горенко.

