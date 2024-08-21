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    Главу «Гавани» подозревают в «злостном» неисполнении решения суда. Она не восстановила на работе главу администрации

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    Уголовное дело, в рамках которого у главы муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилиной проходит обыск, связано с неисполнением решения суда. Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, рапорт, на основании которого возбудили дело, в СК появился в мае этого года.

    Вавилину подозревают по части 2 статьи 315 УК РФ — «Неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда». По этой статье грозит наказание до двух лет лишения свободы.

    В феврале 2022 года Московский районный суд обязал Вавилину восстановить экс-главу местной администрации Петра Зерникова на работе. В марте судебные приставы возбудили исполнительное производство. Вавилина проигнорировала требования пристава, говорится в документах. Как сказано в постановлении о возбуждении дела, она «злостно не исполнила требования суда».

    Петра Зерникова отправили в отставку решением совета в 2021 году. После этого он несколько раз пытался через суд отстоять своё право трудиться в администрации.

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