Главу «Гавани» подозревают в «злостном» неисполнении решения суда. Она не восстановила на работе главу администрации

Уголовное дело, в рамках которого у главы муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилиной проходит обыск, связано с неисполнением решения суда. Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, рапорт, на основании которого возбудили дело, в СК появился в мае этого года.

Вавилину подозревают по части 2 статьи 315 УК РФ — «Неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда». По этой статье грозит наказание до двух лет лишения свободы.

В феврале 2022 года Московский районный суд обязал Вавилину восстановить экс-главу местной администрации Петра Зерникова на работе. В марте судебные приставы возбудили исполнительное производство. Вавилина проигнорировала требования пристава, говорится в документах. Как сказано в постановлении о возбуждении дела, она «злостно не исполнила требования суда».