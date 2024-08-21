Льготы кончились. Доля ипотеки в структуре кредитования сократилась вдвое

Доля ипотеки в общем объеме кредитных денежных средств за месяц сократилась вдвое, с 42 % в июне до 21 % в июле. Об этом 21 августа «Фонтанке» сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), одном из крупнейших бюро кредитных историй в России.

По данным ОКБ, в июле 2024 года россияне оформили в банках 5,91 млн кредитов на общую сумму 1,42 трлн рублей, средний размер займа составил 241 тыс. рублей. Наибольшую долю в общем объеме выданных денег составили кредиты наличными (41%). На втором месте кредитные карты (22%) и только на третьем — ипотека (21%). Далее следуют автокредиты (14%) и POS-кредиты (2%).

На фоне завершения программы льготной ипотеки доля жилищных кредитов в структуре выданных заемных средств по сравнению с предыдущим месяцем сократилась в два раза. Так, в июне 2024 года на ипотеку приходилось 42%. Кредиты наличными занимали 31%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 10%, POS-кредиты — 2%.

В июне было выдано 6,11 млн кредитов на 1,98 трлн рублей. В июле по сравнению с предыдущим месяцем количество выдач сократилось на 3%, объем — на 28%, а средний размер кредита — на 26%. В годовом выражении количество выдач сократилось на 2%, объем — на 28%, средний размер кредита — на 20%.

Всего за семь прошедших месяцев 2024 года банки выдали россиянам 41,33 млн кредитов на общую сумму 10,58 трлн рублей. Их количество оказалось на 7% больше, чем год назад, а общий объем — на 1% меньше. Петербург по этим показателям занял третье место после Москвы и Подмосковья. В городе выдали 195,6 тыс. кредитов на 64,7 млрд.

При этом за семь месяцев наибольшую долю от общего объема кредитования составили кредиты наличными, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта доля снизилась — с 40% до 37%. Доля ипотеки за тот же период сократилась с 36% до 31%.