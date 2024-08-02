Выдача ипотеки в России упадет на 42% в 2024 году — причина в высоких ставках и отмене льготных программ

Общий объем жилищных кредитов, выданных российскими банками в 2024 году, составит 4,6 трлн рублей — это на 42% меньше, чем в 2023 году, заявил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. В целом это сопоставимо с показателями 2022 года.
Прогнозируется, что основное падение придется на второе полугодие — ожидается, что будет выдано 1,8 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% меньше, чем в первом полугодии. Причиной стало то, что параллельно с увеличившимися ставками на рыночные программы с 1 июля 2024 года завершилась основная льготная программа по ипотеке, «семейная» ипотека стала более ограниченной, а лимиты по IT-ипотеке постоянно заканчиваются.
Первое же полугодие было достаточно успешным — в первую очередь благодаря июньскому всплеску спроса перед отменой программы господдержки. «Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%, — говорит Георгий Горшков. — Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки». Во втором полугодии, по его словам, даже пик спроса в ноябре-декабре не позволит компенсировать падение выдачи кредитов на жилье, и в итоге общий объем снизится примерно на треть. А итоги года будут близки к результатам двухлетней давности. Тем не менее, «семейная» ипотека все равно останется лидером среди ипотечных программ в связи с высокими ставками по рыночной ипотеке.
Непосредственно в ВТБ по итогам 7 месяцев 2024 года клиенты получили 155 тыс. жилищных кредитов на 780 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с январем-июлем 2023 года. 37% выдачи пришлось на семейную ипотеку, продажи которой удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на втором месте ипотека с господдержкой-2020 (20,5%) по IT-ипотеке было оформлено 11,7% от общего объема всей ипотеки.