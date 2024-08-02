Выдача ипотеки в России упадет на 42% в 2024 году — причина в высоких ставках и отмене льготных программ

Общий объем жилищных кредитов, выданных российскими банками в 2024 году, составит 4,6 трлн рублей — это на 42% меньше, чем в 2023 году, заявил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. В целом это сопоставимо с показателями 2022 года.

Прогнозируется, что основное падение придется на второе полугодие — ожидается, что будет выдано 1,8 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% меньше, чем в первом полугодии. Причиной стало то, что параллельно с увеличившимися ставками на рыночные программы с 1 июля 2024 года завершилась основная льготная программа по ипотеке, «семейная» ипотека стала более ограниченной, а лимиты по IT-ипотеке постоянно заканчиваются.