Чем смогли — помогли. Священники помолились перед иконой Божией Матери на фоне горящего нефтехранилища Пролетарска

В Пролетарске, где четвертый день тушат пожар на нефтебазе, священнослужители Волгодонской епархии РПЦ решили помолиться перед иконой Божией Матери и сделали это на фоне столба черного дыма.
Фотографией протоиерея Дмитрия и иерея Виктора, совершающих молебен на фоне нефтебазы, поделились в паблике Волгодонской епархии в соцсети «ВКонтакте» 20 августа. Кроме того, в местной епархии сообщили, что о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем, помолились в часовне на территории районной больницы.
Напомним, дизельное топливо на промышленных складах загорелось после налета БПЛА 18 августа. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что это были беспилотники самолетного типа, «большие, мощные», и пожар начался в трех разных местах. По последним данным, пострадали 42 человека, все пожарные, из них 15 госпитализированы. Шесть пострадавших находятся в больницах Петербурга.