Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина покинула руководство РФС

Председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина покинула пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и вышла из состава исполнительного комитета организации. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба РФС.
Уточняется, что бывший президент МРО «Северо-Запад» и Федерации футбола Санкт-Петербурга покинула руководство РФС по собственному желанию.
Елене Илюхиной 55 лет, она была избрана в состав исполкома 4 февраля 2021 года, в 2018 году вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019 году стала его председателем. В 2020–2022 годах была главой МРО «Северо-Запад» и президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
В марте текущего года Илюхина была избрана членом правления ПАО «Газпром» сроком на 5 лет. Она также курировала строительство Лахта Центра и пространства «Цифергауз» в Петербурге, а также стадиона «G-Drive Арена» в Омске.
РФС выразил благодарность Илюхиной за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.