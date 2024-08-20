Школьница из Петербурга стала жертвой извращенца в парадной собственного дома

Незнакомый мужчина пристал к 15-летней школьнице в Калининском районе Петербурга. Негодяй преследовал девочку от парадной до дверей квартиры, а затем начал делать странное.



Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, накануне вечером в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь, возвращаясь с прогулки с собакой, встретила на улице мужчину, который зашел вместе с ней в подъезд. Незнакомец говорил непристойности, и девочка поспешила скрыться в квартире. Как только она закрыла дверь, подозрительный гражданин стал стучаться и совершать равзратные действия сексуального характера, после чего скрылся.

