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    «До леса я так и не дошла». Грибники в шоке от урожая

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    Грибники сами в шоке: если повезет, за пару часов можно набрать по ящику подосиновиков и белых. После ударных выходных 19 августа тематические группы трещат по швам от фотоотчетов.

    Светлана за 20 минут нашла столько, что кухонную столешницу скрывает целиком. «На электричке от Пушкина, до леса я так и не дошла! Они меня преследовали и не отпускали», — рассказывает Светлана в группе «Грибы и Грибники СПб».

    Ксения в субботу набрала ящик красных (6,5 кг) и маленький ящичек белых. «Качество уже радует, все червивое оставили с лесу. Но на этом дело не закончилось, и решили буквально на пару часов и воскресенье сгонять. По итогу ящик белые/красные и ящик лисичек», — пишет Ксения.

    Дождливая погода в Ленобласти способствует росту грибов. Грибники отмечают, что червивых становится меньше.

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