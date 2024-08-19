Минимальная оплата труда в Петербурге вырастет на 15 процентов

Минимальная оплата труда (МРОТ) в Петербурге вырастет в 2025 году на 15 % и составит 28 750 рублей, — сообщила пресс-служба Смольного 19 августа. Это выше общероссийского уровня МРОТ, который, по предложению Минтруда, должен вырасти до 22 400 рублей. Правительство Петербурга рассказало о заключении трёхстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Петербурге на 2025 год, которое подписали губернатор Александр Беглов, исполняющая обязанности председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина и президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак. Помимо повышения минимальных зарплат, стороны договорились о совместных действиях в области развития рынка труда, экономики, образования, здравоохранения и ЖКХ.



Регионы имеют право устанавливать собственный уровень МРОТ, но не обязаны делать это. В Петербурге, как и в Москве, минимальная оплата труда традиционно выше общего уровня по стране. В этом году принято решение поднять петербургский МРОТ на тот же процент, что увеличится и общероссийский. Официальная годовая инфляция по ситуации на лето 2024 составляет 9 %, то есть минимальные зарплаты вырастут более значительно.

Принятое решение означает, что зарплата любого сотрудника на всех предприятиях и организациях города не может быть ниже 28 750 рублей, если он полностью отработал норму рабочего времени и выполнил свои обязанности. На сегодня, в 2024 году, петербургский МРОТ составляет 25000 рублей.

«За пять лет МРОТ в Петербурге вырос почти на 60 %. Новая ставка — почти на треть выше, чем в среднем по России. Мы продолжаем обеспечивать превышение минимальной заработной платы над прожиточным минимумом. В 2025 году прожиточный минимум трудоспособного населения в городе составит 21 069 рублей, в целом на душу населения — 19 329 рублей. МРОТ превысит его более чем на треть. Разница между этими двумя показателями растёт с каждым годом. Если в этом году МРОТ превышает прожиточный минимум на 27,9 %, то в 2025 превышение составит уже 36,4 %», — сказал Александр Беглов.



Средняя номинальная заработная плата за январь-май 2024 года в Петербурге тоже выросла — по официальным данным, до более чем 102 тысяч рублей. При этом безработица составляет менее полутора процентов.

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге в январе-мае 2024 года составил 110,8 % к уровню января-мая 2023 года. В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 83,5 % общего объема, ИПП составил 111,6 % к январю-маю 2023 года. Оборот розничной торговли достиг 1 114,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 8,1 % больше, чем в январе-мае 2023 года.

Трёхсторонняя комиссия Санкт-Петербурга, которая принимает решения об уровне регионального МРОТ, была создана в 1992 году. Тогда же было заключено первое трехстороннее соглашение между органами государственной власти, профсоюзами и работодателями.