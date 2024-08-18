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    Агрессивный бизнесмен из Казани вынес стекло в карете скорой помощи, которая приехала его спасать

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    Бригаде скорой помощи несладко пришлось на проспекте Энгельса, куда медики приехали на вызов накануне ночью. Там их ждал пациент, который очень не хотел лечиться. В автомобиле с красным крестом он начал вести себя крайне агрессивно. Так как мужчина был крупной комплекции, медики вызвали на подмогу полицию.

    «Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле дома 5 по проспекту Энгельса был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Дебошир был доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», задержанный — бизнесмен из Казани. В середине 90-х у него уже были проблемы с законом.

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