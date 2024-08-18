Агрессивный бизнесмен из Казани вынес стекло в карете скорой помощи, которая приехала его спасать

Бригаде скорой помощи несладко пришлось на проспекте Энгельса, куда медики приехали на вызов накануне ночью. Там их ждал пациент, который очень не хотел лечиться. В автомобиле с красным крестом он начал вести себя крайне агрессивно. Так как мужчина был крупной комплекции, медики вызвали на подмогу полицию.
«Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле
Дебошир был доставлен в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», задержанный — бизнесмен из Казани. В середине